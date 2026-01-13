Harga Phantasma Phoenix Hari Ini

Harga live Phantasma Phoenix (SOUL) hari ini adalah $ 0.01763344, dengan perubahan 1.89% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SOUL ke USD saat ini adalah $ 0.01763344 per SOUL.

Phantasma Phoenix saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 2,326,808, dengan suplai yang beredar 132.12M SOUL. Selama 24 jam terakhir, SOUL diperdagangkan antara $ 0.01730551 (low) dan $ 0.01787276 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 3.96, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00960482.

Dalam kinerja jangka pendek, SOUL bergerak +0.15% dalam satu jam terakhir dan +11.74% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Phantasma Phoenix (SOUL)

Kapitalisasi Pasar $ 2.33M$ 2.33M $ 2.33M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 2.33M$ 2.33M $ 2.33M Suplai Peredaran 132.12M 132.12M 132.12M Total Suplai 132,119,034.3401274 132,119,034.3401274 132,119,034.3401274

