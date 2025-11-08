Prediksi Harga Phantom Staked SOL (PSOL) (USD)

*Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna.

Prediksi Harga Phantom Staked SOL untuk tahun 2025-2050 (USD)

Prediksi Harga Phantom Staked SOL (PSOL) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini)
Berdasarkan prediksi Anda, Phantom Staked SOL berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 166.14 pada tahun 2025.

Prediksi Harga Phantom Staked SOL (PSOL) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan)
Berdasarkan prediksi Anda, Phantom Staked SOL berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 174.447 pada tahun 2026.

Prediksi Harga Phantom Staked SOL (PSOL) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun)
Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan PSOL pada tahun 2027 adalah $ 183.1693 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%.

Prediksi Harga Phantom Staked SOL (PSOL) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun)
Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan PSOL pada tahun 2028 adalah $ 192.3278 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%.

Prediksi Harga Phantom Staked SOL (PSOL) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target PSOL pada tahun 2029 adalah $ 201.9442 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%.

Prediksi Harga Phantom Staked SOL (PSOL) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target PSOL pada tahun 2030 adalah $ 212.0414 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%.

Prediksi Harga Phantom Staked SOL (PSOL) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)
Pada tahun 2040, harga Phantom Staked SOL berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 345.3931.

Prediksi Harga Phantom Staked SOL (PSOL) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun)
Pada tahun 2050, harga Phantom Staked SOL berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 562.6090.

Statistik Harga Phantom Staked SOL Saat Ini

Suplai Peredaran 894.67K
Kap. Pasar $ 148.36M

Suplai beredar PSOL adalah 894.67K dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 148.36M.

Harga Lampau Phantom Staked SOL Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Phantom Staked SOL, harga Phantom Staked SOL saat ini adalah 166.14USD. Suplai Phantom Staked SOL(PSOL) yang beredar adalah 894.67K PSOL , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $148,357,073 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 4.30% $ 6.85 $ 171.21 $ 156.73

7 Hari -14.03% $ -23.3256 $ 233.7236 $ 155.2076

30 Days -27.78% $ -46.1618 $ 233.7236 $ 155.2076 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Phantom Staked SOL telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $6.85 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 4.30% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Phantom Staked SOL trading pada harga tertinggi $233.7236 dan terendah $155.2076 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -14.03% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut PSOL di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Phantom Staked SOL telah mengalami perubahan -27.78% , mencerminkan sekitar $-46.1618 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa PSOL dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Phantom Staked SOL (PSOL )? Modul Prediksi Harga Phantom Staked SOL adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga PSOL di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Phantom Staked SOL pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan PSOL, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Phantom Staked SOL. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan PSOL. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum PSOL untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Phantom Staked SOL.

Mengapa Prediksi Harga PSOL Penting?

Prediksi Harga PSOL sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

