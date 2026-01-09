Prediksi Harga Pleasing USD (PUSD) (USD)

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Pleasing USD % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Pleasing USD untuk Tahun 2026–2050 (USD) Prediksi Harga Pleasing USD (PUSD) untuk 2026 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Pleasing USD kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.995263 pada tahun 2026. Prediksi Harga Pleasing USD (PUSD) untuk 2027 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Pleasing USD kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 1.0450 pada tahun 2027. Prediksi Harga Pleasing USD (PUSD) untuk 2028 (Dalam 2 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, PUSD diproyeksikan mencapai $ 1.0972 pada tahun 2028, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Pleasing USD (PUSD) untuk 2029 (Dalam 3 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, PUSD diproyeksikan mencapai $ 1.1521 pada tahun 2029, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Pleasing USD (PUSD) untuk 2030 (Dalam 4 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga di atas, harga target PUSD pada tahun 2030 adalah $ 1.2097 dengan estimasi tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Pleasing USD (PUSD) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun) Pada tahun 2040, harga Pleasing USD berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar97.99%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 1.9705. Prediksi Harga Pleasing USD (PUSD) untuk Tahun 2050 (Dalam 24 Tahun) Pada tahun 2050, harga Pleasing USD berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar222.51%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 3.2098. Tahun Harga Pertumbuhan 2026 $ 0.995263 0.00%

2027 $ 1.0450 5.00%

2028 $ 1.0972 10.25%

2029 $ 1.1521 15.76%

2030 $ 1.2097 21.55%

2031 $ 1.2702 27.63%

2032 $ 1.3337 34.01%

2033 $ 1.4004 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2034 $ 1.4704 47.75%

2035 $ 1.5439 55.13%

2036 $ 1.6211 62.89%

2037 $ 1.7022 71.03%

2038 $ 1.7873 79.59%

2039 $ 1.8767 88.56%

2040 $ 1.9705 97.99%

2050 $ 3.2098 222.51% Prediksi Harga Pleasing USD Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan January 9, 2026(Hari ini) $ 0.995263 0.00%

January 10, 2026(Besok) $ 0.995399 0.01%

January 16, 2026(Minggu Ini) $ 0.996217 0.10%

February 8, 2026(30 Days) $ 0.999353 0.41% Prediksi Harga Pleasing USD (PUSD) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk PUSD pada January 9, 2026(Hari ini) , adalah $0.995263 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Pleasing USD (PUSD) Besok Untuk January 10, 2026(Besok), prediksi harga untuk PUSD, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.995399 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Pleasing USD (PUSD) Minggu Ini Pada January 16, 2026(Minggu Ini), prediksi harga untuk PUSD, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.996217 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Pleasing USD (PUSD) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk PUSD adalah $0.999353 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Pleasing USD Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 119.43M$ 119.43M $ 119.43M Suplai Peredaran 120.00M 120.00M 120.00M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga PUSD terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar PUSD adalah 120.00M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 119.43M. Lihat Harga PUSD Live

Harga Lampau Pleasing USD Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Pleasing USD, harga Pleasing USD saat ini adalah 0.995263USD. Suplai Pleasing USD(PUSD) yang beredar adalah 120.00M PUSD , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $119,431,535 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0 $ 0.995263 $ 0.995263

7 Hari -0.55% $ -0.005548 $ 1.0028 $ 0.994769

30 Days -0.75% $ -0.007522 $ 1.0028 $ 0.994769 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Pleasing USD telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.00% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Pleasing USD trading pada harga tertinggi $1.0028 dan terendah $0.994769 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.55% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut PUSD di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Pleasing USD telah mengalami perubahan -0.75% , mencerminkan sekitar $-0.007522 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa PUSD dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Pleasing USD (PUSD )? Modul Prediksi Harga Pleasing USD adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga PUSD di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Pleasing USD pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan PUSD, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Pleasing USD. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan PUSD. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum PUSD untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Pleasing USD.

Mengapa Prediksi Harga PUSD Penting?

Prediksi Harga PUSD sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi PUSD sekarang? Menurut prediksi Anda, PUSD akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga PUSD bulan depan? Menurut alat prediksi harga Pleasing USD (PUSD), prakiraan harga PUSD akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 PUSD pada tahun 2027 ? Harga saat ini untuk 1 Pleasing USD (PUSD) adalah -- . Berdasarkan model prediksi di atas, PUSD diperkirakan naik sebesar 0.00% , sehingga mencapai -- pada tahun 2027. Berapa prakiraan harga PUSD di tahun 2028? Pleasing USD (PUSD) diproyeksikan tumbuh sebesar 0.00% setiap tahun, sehingga mencapai harga -- per PUSD pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga PUSD di tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Pleasing USD (PUSD) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa estimasi target harga PUSD di tahun 2030? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Pleasing USD (PUSD) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2030. Berapa harga 1 PUSD pada tahun 2030? Harga 1 Pleasing USD (PUSD) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, PUSD akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga PUSD untuk tahun 2040? Pleasing USD (PUSD) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 PUSD pada tahun 2040.