Harga live Pleasing USD hari ini adalah 0.995263 USD. Kapitalisasi pasar PUSD adalah 119,431,535 USD. Lacak informasi harga aktual PUSD ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Pleasing USD hari ini adalah 0.995263 USD. Kapitalisasi pasar PUSD adalah 119,431,535 USD. Lacak informasi harga aktual PUSD ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang PUSD

Info Harga PUSD

Penjelasan PUSD

Situs Web Resmi PUSD

Tokenomi PUSD

Prakiraan Harga PUSD

Logo Pleasing USD

Harga Pleasing USD (PUSD)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 PUSD ke USD:

$0.995263
0.00%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
USD
Grafik Harga Live Pleasing USD (PUSD)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-09 12:05:45 (UTC+8)

Harga Pleasing USD Hari Ini

Harga live Pleasing USD (PUSD) hari ini adalah $ 0.995263, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PUSD ke USD saat ini adalah $ 0.995263 per PUSD.

Pleasing USD saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 119,431,535, dengan suplai yang beredar 120.00M PUSD. Selama 24 jam terakhir, PUSD diperdagangkan antara $ 0.995263 (low) dan $ 0.995263 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.017, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.98742.

Dalam kinerja jangka pendek, PUSD bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan -0.55% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Pleasing USD (PUSD)

$ 119.43M
--
$ 119.43M
120.00M
120,000,000.0
Kapitalisasi Pasar Pleasing USD saat ini adalah $ 119.43M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PUSD adalah 120.00M, dan total suplainya sebesar 120000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 119.43M.

Riwayat Harga Pleasing USD USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.995263
Low 24 Jam
$ 0.995263
High 24 Jam

$ 0.995263
$ 0.995263
$ 1.017
$ 0.98742
0.00%

0.00%

-0.55%

-0.55%

Riwayat Harga Pleasing USD (PUSD) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Pleasing USD ke USD adalah $ 0.0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Pleasing USD ke USD adalah $ -0.0075227949.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Pleasing USD ke USD adalah $ -0.0069946088.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Pleasing USD ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0.00.00%
30 Days$ -0.0075227949-0.75%
60 Hari$ -0.0069946088-0.70%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Pleasing USD

Prediksi Harga Pleasing USD (PUSD) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target PUSD pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Pleasing USD (PUSD) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Pleasing USD berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Sumber Daya Pleasing USD (PUSD)

Situs Web Resmi

Tentang Pleasing USD

Apakah Pleasing USD sedang diperdagangkan saat ini?

Harga saat ini: Rp16732.520997132600000, dengan pergerakan harga sebesar 0.0% selama 24 jam terakhir.

Apakah PUSD menarik perhatian institusional?

Partisipasi institusional dapat dilihat dari meningkatnya volume perdagangan (Rp--), likuiditas yang stabil, dan kinerja harga jangka panjang yang berkelanjutan dibandingkan dengan rekan-rekannya di Stablecoins,USD Stablecoin,Arbitrum Ecosystem,ApeChain Ecosystem.

Seberapa likuid pasar Pleasing USD?

Skor likuiditas --/100 menunjukkan kedalaman pasar yang kuat, memungkinkan pesanan dalam jumlah besar dieksekusi secara efisien di berbagai bursa.

Apa yang ditunjukkan oleh pasokan beredar mengenai PUSD?

Dengan jumlah token 120000000.0, dinamika pasokan memengaruhi valuasi jangka panjang, terutama selama siklus akumulasi atau distribusi institusional.

Bagaimana perbandingan Pleasing USD dengan puncak historisnya?

Puncak tertinggi dalam sejarah (ATH) sebesar Rp17097.966923400000 dan titik terendah dalam sejarah (ATL) sebesar Rp16600.66322468400000 memberikan acuan untuk penilaian risiko institusional.

Seberapa aktif Pleasing USD diperdagangkan hari ini?

Volume harian mencapai Rp--, sebuah metrik penting bagi institusi dalam mengevaluasi strategi masuk.

Bagaimana -- memengaruhi minat institusional?

Kestabilan, skalabilitas, dan ekosistem pengembang -- dapat secara signifikan memengaruhi cara para investor besar menilai viabilitas jangka panjang Pleasing USD.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Pleasing USD

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.