Harga Pleasing USD Hari Ini

Harga live Pleasing USD (PUSD) hari ini adalah $ 0.995263, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PUSD ke USD saat ini adalah $ 0.995263 per PUSD.

Pleasing USD saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 119,431,535, dengan suplai yang beredar 120.00M PUSD. Selama 24 jam terakhir, PUSD diperdagangkan antara $ 0.995263 (low) dan $ 0.995263 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.017, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.98742.

Dalam kinerja jangka pendek, PUSD bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan -0.55% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Pleasing USD (PUSD)

Kapitalisasi Pasar $ 119.43M$ 119.43M $ 119.43M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 119.43M$ 119.43M $ 119.43M Suplai Peredaran 120.00M 120.00M 120.00M Total Suplai 120,000,000.0 120,000,000.0 120,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Pleasing USD saat ini adalah $ 119.43M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PUSD adalah 120.00M, dan total suplainya sebesar 120000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 119.43M.