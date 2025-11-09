Bursa MEXC / Prediksi Harga Kripto / PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) /

Prediksi Harga PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) (USD)

Dapatkan prediksi harga PokPok Agent Brain by Virtuals untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan CTDA dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli CTDA

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga PokPok Agent Brain by Virtuals % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga PokPok Agent Brain by Virtuals untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, PokPok Agent Brain by Virtuals berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.002222 pada tahun 2025. Prediksi Harga PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, PokPok Agent Brain by Virtuals berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.002333 pada tahun 2026. Prediksi Harga PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan CTDA pada tahun 2027 adalah $ 0.002450 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan CTDA pada tahun 2028 adalah $ 0.002572 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target CTDA pada tahun 2029 adalah $ 0.002701 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target CTDA pada tahun 2030 adalah $ 0.002836 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga PokPok Agent Brain by Virtuals berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.004620. Prediksi Harga PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga PokPok Agent Brain by Virtuals berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.007526. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.002222 0.00%

2026 $ 0.002333 5.00%

2027 $ 0.002450 10.25%

2028 $ 0.002572 15.76%

2029 $ 0.002701 21.55%

2030 $ 0.002836 27.63%

2031 $ 0.002978 34.01%

2032 $ 0.003127 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.003283 47.75%

2034 $ 0.003447 55.13%

2035 $ 0.003620 62.89%

2036 $ 0.003801 71.03%

2037 $ 0.003991 79.59%

2038 $ 0.004191 88.56%

2039 $ 0.004400 97.99%

2040 $ 0.004620 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga PokPok Agent Brain by Virtuals Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 9, 2025(Hari ini) $ 0.002222 0.00%

November 10, 2025(Besok) $ 0.002222 0.01%

November 16, 2025(Minggu Ini) $ 0.002224 0.10%

December 9, 2025(30 Days) $ 0.002231 0.41% Prediksi Harga PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk CTDA pada November 9, 2025(Hari ini) , adalah $0.002222 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) Besok Untuk November 10, 2025(Besok), prediksi harga untuk CTDA, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.002222 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) Minggu Ini Pada November 16, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk CTDA, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.002224 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk CTDA adalah $0.002231 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga PokPok Agent Brain by Virtuals Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 359.02K$ 359.02K $ 359.02K Suplai Peredaran 161.53M 161.53M 161.53M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga CTDA terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar CTDA adalah 161.53M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 359.02K. Lihat Harga CTDA Live

Harga Lampau PokPok Agent Brain by Virtuals Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live PokPok Agent Brain by Virtuals, harga PokPok Agent Brain by Virtuals saat ini adalah 0.002222USD. Suplai PokPok Agent Brain by Virtuals(CTDA) yang beredar adalah 161.53M CTDA , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $359,022 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -1.43% $ 0 $ 0.002759 $ 0.002217

7 Hari -21.01% $ -0.000467 $ 0.003068 $ 0.001981

30 Days -12.21% $ -0.000271 $ 0.003068 $ 0.001981 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, PokPok Agent Brain by Virtuals telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -1.43% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, PokPok Agent Brain by Virtuals trading pada harga tertinggi $0.003068 dan terendah $0.001981 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -21.01% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut CTDA di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, PokPok Agent Brain by Virtuals telah mengalami perubahan -12.21% , mencerminkan sekitar $-0.000271 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa CTDA dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA )? Modul Prediksi Harga PokPok Agent Brain by Virtuals adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga CTDA di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap PokPok Agent Brain by Virtuals pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan CTDA, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga PokPok Agent Brain by Virtuals. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan CTDA. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum CTDA untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan PokPok Agent Brain by Virtuals.

Mengapa Prediksi Harga CTDA Penting?

Prediksi Harga CTDA sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi CTDA sekarang? Menurut prediksi Anda, CTDA akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga CTDA bulan depan? Menurut alat prediksi harga PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA), prakiraan harga CTDA akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 CTDA pada tahun 2026? Harga 1 PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, CTDA akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga CTDA pada tahun 2027? PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 CTDA pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga CTDA pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga CTDA pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 CTDA pada tahun 2030? Harga 1 PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, CTDA akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga CTDA untuk tahun 2040? PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 CTDA pada tahun 2040. Daftar Sekarang