BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live PokPok Agent Brain by Virtuals hari ini adalah 0.00218048 USD. Lacak informasi harga aktual CTDA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CTDA dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live PokPok Agent Brain by Virtuals hari ini adalah 0.00218048 USD. Lacak informasi harga aktual CTDA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CTDA dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang CTDA

Info Harga CTDA

Penjelasan CTDA

Situs Web Resmi CTDA

Tokenomi CTDA

Prakiraan Harga CTDA

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo PokPok Agent Brain by Virtuals

Harga PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 CTDA ke USD:

$0.00218048
$0.00218048$0.00218048
-2.30%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:06:51 (UTC+8)

Informasi Harga PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00206325
$ 0.00206325$ 0.00206325
Low 24 Jam
$ 0.00273011
$ 0.00273011$ 0.00273011
High 24 Jam

$ 0.00206325
$ 0.00206325$ 0.00206325

$ 0.00273011
$ 0.00273011$ 0.00273011

$ 0.01343034
$ 0.01343034$ 0.01343034

$ 0.00120611
$ 0.00120611$ 0.00120611

-4.36%

-2.38%

-4.13%

-4.13%

Harga aktual PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) adalah $0.00218048. Selama 24 jam terakhir, CTDA diperdagangkan antara low $ 0.00206325 dan high $ 0.00273011, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCTDA adalah $ 0.01343034, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00120611.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CTDA telah berubah sebesar -4.36% selama 1 jam terakhir, -2.38% selama 24 jam, dan -4.13% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA)

$ 344.76K
$ 344.76K$ 344.76K

--
----

$ 2.13M
$ 2.13M$ 2.13M

161.53M
161.53M 161.53M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar PokPok Agent Brain by Virtuals saat ini adalah $ 344.76K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CTDA adalah 161.53M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.13M.

Riwayat Harga PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga PokPok Agent Brain by Virtuals ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga PokPok Agent Brain by Virtuals ke USD adalah $ -0.0006404372.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga PokPok Agent Brain by Virtuals ke USD adalah $ -0.0013023248.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga PokPok Agent Brain by Virtuals ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-2.38%
30 Days$ -0.0006404372-29.37%
60 Hari$ -0.0013023248-59.72%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA)

PokPok makes options trading easy & fun through gamification & automation.

Our AI Options Vaults fully automate trading, providing a hands-off way to earn passive income.

At the heart of each vault lies the Agent Brain aka Central Trading Decision Agent (CTDA).

The CTDA is the central artificial intelligence layer that coordinates and governs all vault operations, ensuring intelligent and adaptive strategy execution.

PokPok's Agentic network is a combination of 8 agents that flawlessly work together to analyse markets, on-chain sentiment, evaluate optimal trading strategy & autonomously execute trades.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga PokPok Agent Brain by Virtuals (USD)

Berapa nilai PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk PokPok Agent Brain by Virtuals.

Cek prediksi harga PokPok Agent Brain by Virtuals sekarang!

CTDA ke Mata Uang Lokal

Tokenomi PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA)

Memahami tokenomi PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CTDA sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA)

Berapa nilai PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) hari ini?
Harga live CTDA dalam USD adalah 0.00218048 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CTDA ke USD saat ini?
Harga CTDA ke USD saat ini adalah $ 0.00218048. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar PokPok Agent Brain by Virtuals?
Kapitalisasi pasar CTDA adalah $ 344.76K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CTDA?
Suplai beredar CTDA adalah 161.53M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CTDA?
CTDA mencapai harga ATH sebesar 0.01343034 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CTDA?
CTDA mencapai harga ATL 0.00120611 USD.
Berapa volume perdagangan CTDA?
Volume perdagangan 24 jam live CTDA adalah -- USD.
Akankah harga CTDA naik lebih tinggi tahun ini?
CTDA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CTDA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:06:51 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,608.42
$100,608.42$100,608.42

-1.37%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,268.43
$3,268.43$3,268.43

-0.95%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0467
$1.0467$1.0467

+21.99%

Logo Solana

Solana

SOL

$153.98
$153.98$153.98

-1.24%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,608.42
$100,608.42$100,608.42

-1.37%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,268.43
$3,268.43$3,268.43

-0.95%

Logo Solana

Solana

SOL

$153.98
$153.98$153.98

-1.24%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1916
$2.1916$2.1916

-1.91%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$943.76
$943.76$943.76

+1.08%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00015123
$0.00015123$0.00015123

+2,924.60%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00004108
$0.00004108$0.00004108

+281.42%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008015
$0.008015$0.008015

+275.58%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$21.2326
$21.2326$21.2326

+247.50%

Logo ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.008803
$0.008803$0.008803

+120.07%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000003002
$0.0000003002$0.0000003002

+100.13%