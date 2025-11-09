Prediksi Harga Prisma mkUSD (MKUSD) (USD)

Dapatkan prediksi harga Prisma mkUSD untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan MKUSD dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Prisma mkUSD % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Prisma mkUSD untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Prisma mkUSD (MKUSD) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Prisma mkUSD berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.998512 pada tahun 2025. Prediksi Harga Prisma mkUSD (MKUSD) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Prisma mkUSD berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 1.0484 pada tahun 2026. Prediksi Harga Prisma mkUSD (MKUSD) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan MKUSD pada tahun 2027 adalah $ 1.1008 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Prisma mkUSD (MKUSD) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan MKUSD pada tahun 2028 adalah $ 1.1559 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Prisma mkUSD (MKUSD) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target MKUSD pada tahun 2029 adalah $ 1.2136 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Prisma mkUSD (MKUSD) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target MKUSD pada tahun 2030 adalah $ 1.2743 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Prisma mkUSD (MKUSD) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Prisma mkUSD berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 2.0758. Prediksi Harga Prisma mkUSD (MKUSD) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Prisma mkUSD berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 3.3813. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.998512 0.00%

December 9, 2025(30 Days) $ 1.0026 0.41% Prediksi Harga Prisma mkUSD (MKUSD) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk MKUSD pada November 9, 2025(Hari ini) , adalah $0.998512 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Prisma mkUSD (MKUSD) Besok Untuk November 10, 2025(Besok), prediksi harga untuk MKUSD, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.998648 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Prisma mkUSD (MKUSD) Minggu Ini Pada November 16, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk MKUSD, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.999469 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Prisma mkUSD (MKUSD) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk MKUSD adalah $1.0026 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Prisma mkUSD Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 278.83K$ 278.83K $ 278.83K Suplai Peredaran 279.24K 279.24K 279.24K Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga MKUSD terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar MKUSD adalah 279.24K dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 278.83K. Lihat Harga MKUSD Live

Harga Lampau Prisma mkUSD Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Prisma mkUSD, harga Prisma mkUSD saat ini adalah 0.998512USD. Suplai Prisma mkUSD(MKUSD) yang beredar adalah 279.24K MKUSD , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $278,828 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -1.98% $ -0.020210 $ 1.02 $ 0.986914

7 Hari -0.07% $ -0.000758 $ 1.0208 $ 0.948226

30 Days 0.02% $ 0.000188 $ 1.0208 $ 0.948226 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Prisma mkUSD telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.020210 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -1.98% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Prisma mkUSD trading pada harga tertinggi $1.0208 dan terendah $0.948226 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.07% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut MKUSD di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Prisma mkUSD telah mengalami perubahan 0.02% , mencerminkan sekitar $0.000188 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa MKUSD dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Prisma mkUSD (MKUSD )? Modul Prediksi Harga Prisma mkUSD adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga MKUSD di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Prisma mkUSD pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan MKUSD, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Prisma mkUSD. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan MKUSD. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum MKUSD untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Prisma mkUSD.

Mengapa Prediksi Harga MKUSD Penting?

Prediksi Harga MKUSD sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi MKUSD sekarang? Menurut prediksi Anda, MKUSD akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga MKUSD bulan depan? Menurut alat prediksi harga Prisma mkUSD (MKUSD), prakiraan harga MKUSD akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 MKUSD pada tahun 2026? Harga 1 Prisma mkUSD (MKUSD) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, MKUSD akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga MKUSD pada tahun 2027? Prisma mkUSD (MKUSD) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 MKUSD pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga MKUSD pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Prisma mkUSD (MKUSD) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga MKUSD pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Prisma mkUSD (MKUSD) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 MKUSD pada tahun 2030? Harga 1 Prisma mkUSD (MKUSD) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, MKUSD akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga MKUSD untuk tahun 2040? Prisma mkUSD (MKUSD) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 MKUSD pada tahun 2040.