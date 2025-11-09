Prediksi Harga Quick Intel (QKNTL) (USD)

Dapatkan prediksi harga Quick Intel untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan QKNTL dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli QKNTL

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Quick Intel % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Quick Intel untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Quick Intel (QKNTL) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Quick Intel berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.002803 pada tahun 2025. Prediksi Harga Quick Intel (QKNTL) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Quick Intel berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.002943 pada tahun 2026. Prediksi Harga Quick Intel (QKNTL) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan QKNTL pada tahun 2027 adalah $ 0.003090 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Quick Intel (QKNTL) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan QKNTL pada tahun 2028 adalah $ 0.003245 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Quick Intel (QKNTL) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target QKNTL pada tahun 2029 adalah $ 0.003407 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Quick Intel (QKNTL) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target QKNTL pada tahun 2030 adalah $ 0.003578 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Quick Intel (QKNTL) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Quick Intel berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.005828. Prediksi Harga Quick Intel (QKNTL) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Quick Intel berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.009493. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.002803 0.00%

2026 $ 0.002943 5.00%

2027 $ 0.003090 10.25%

2028 $ 0.003245 15.76%

2029 $ 0.003407 21.55%

2030 $ 0.003578 27.63%

2031 $ 0.003757 34.01%

2032 $ 0.003944 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.004142 47.75%

2034 $ 0.004349 55.13%

2035 $ 0.004566 62.89%

2036 $ 0.004795 71.03%

2037 $ 0.005034 79.59%

2038 $ 0.005286 88.56%

2039 $ 0.005550 97.99%

2040 $ 0.005828 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Quick Intel Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 9, 2025(Hari ini) $ 0.002803 0.00%

November 10, 2025(Besok) $ 0.002803 0.01%

November 16, 2025(Minggu Ini) $ 0.002806 0.10%

December 9, 2025(30 Days) $ 0.002815 0.41% Prediksi Harga Quick Intel (QKNTL) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk QKNTL pada November 9, 2025(Hari ini) , adalah $0.002803 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Quick Intel (QKNTL) Besok Untuk November 10, 2025(Besok), prediksi harga untuk QKNTL, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.002803 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Quick Intel (QKNTL) Minggu Ini Pada November 16, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk QKNTL, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.002806 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Quick Intel (QKNTL) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk QKNTL adalah $0.002815 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Quick Intel Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 224.17K$ 224.17K $ 224.17K Suplai Peredaran 79.96M 79.96M 79.96M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga QKNTL terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar QKNTL adalah 79.96M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 224.17K. Lihat Harga QKNTL Live

Harga Lampau Quick Intel Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Quick Intel, harga Quick Intel saat ini adalah 0.002803USD. Suplai Quick Intel(QKNTL) yang beredar adalah 79.96M QKNTL , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $224,169 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -3.00% $ 0 $ 0.002890 $ 0.002772

7 Hari -32.06% $ -0.000898 $ 0.007233 $ 0.002783

30 Days -61.29% $ -0.001718 $ 0.007233 $ 0.002783 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Quick Intel telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -3.00% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Quick Intel trading pada harga tertinggi $0.007233 dan terendah $0.002783 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -32.06% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut QKNTL di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Quick Intel telah mengalami perubahan -61.29% , mencerminkan sekitar $-0.001718 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa QKNTL dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Quick Intel (QKNTL )? Modul Prediksi Harga Quick Intel adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga QKNTL di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Quick Intel pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan QKNTL, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Quick Intel. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan QKNTL. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum QKNTL untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Quick Intel.

Mengapa Prediksi Harga QKNTL Penting?

Prediksi Harga QKNTL sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi QKNTL sekarang? Menurut prediksi Anda, QKNTL akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga QKNTL bulan depan? Menurut alat prediksi harga Quick Intel (QKNTL), prakiraan harga QKNTL akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 QKNTL pada tahun 2026? Harga 1 Quick Intel (QKNTL) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, QKNTL akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga QKNTL pada tahun 2027? Quick Intel (QKNTL) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 QKNTL pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga QKNTL pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Quick Intel (QKNTL) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga QKNTL pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Quick Intel (QKNTL) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 QKNTL pada tahun 2030? Harga 1 Quick Intel (QKNTL) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, QKNTL akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga QKNTL untuk tahun 2040? Quick Intel (QKNTL) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 QKNTL pada tahun 2040. Daftar Sekarang