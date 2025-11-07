BursaDEX+
Harga live Quick Intel hari ini adalah 0.00281622 USD. Lacak informasi harga aktual QKNTL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga QKNTL dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang QKNTL

Info Harga QKNTL

Penjelasan QKNTL

Whitepaper QKNTL

Situs Web Resmi QKNTL

Tokenomi QKNTL

Prakiraan Harga QKNTL

Logo Quick Intel

Harga Quick Intel (QKNTL)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 QKNTL ke USD:

$0.00281622
-3.90%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Quick Intel (QKNTL)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:19:58 (UTC+8)

Informasi Harga Quick Intel (QKNTL) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00278874
Low 24 Jam
$ 0.00296446
High 24 Jam

$ 0.00278874
$ 0.00296446
$ 0.149149
$ 0
-0.54%

-3.91%

-30.71%

-30.71%

Harga aktual Quick Intel (QKNTL) adalah $0.00281622. Selama 24 jam terakhir, QKNTL diperdagangkan antara low $ 0.00278874 dan high $ 0.00296446, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highQKNTL adalah $ 0.149149, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, QKNTL telah berubah sebesar -0.54% selama 1 jam terakhir, -3.91% selama 24 jam, dan -30.71% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Quick Intel (QKNTL)

$ 225.18K
--
$ 225.30K
79.96M
80,000,000.0
Kapitalisasi Pasar Quick Intel saat ini adalah $ 225.18K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar QKNTL adalah 79.96M, dan total suplainya sebesar 80000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 225.30K.

Riwayat Harga Quick Intel (QKNTL) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Quick Intel ke USD adalah $ -0.000114897178267949.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Quick Intel ke USD adalah $ -0.0017497462.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Quick Intel ke USD adalah $ -0.0018880710.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Quick Intel ke USD adalah $ -0.006782231557939106.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000114897178267949-3.91%
30 Days$ -0.0017497462-62.13%
60 Hari$ -0.0018880710-67.04%
90 Hari$ -0.006782231557939106-70.65%

Apa yang dimaksud dengan Quick Intel (QKNTL)

What is the project about? QUICKI is a suite of safety and security multi-chain tools, with first of its kind scam detection mechanisms for Blockchain, keeping Web3 safer! While other scanners do similar scans, the date is not in real-time. QUICKI scans the asset in real-time at the time of scan to provide an accurate result without stale data. With investors using QUICKI to scan projects before they invest, they get a wholeistic view of that token like taxes, honeypot check, locked liquidity, hidden owner, hidden malicious functions, hidden contract modifiers, and more. Quicki also has a Dashboard that is a one-stop shop for new and existing tokens across chains, directly integrated with the Quicki Scan to quickly spot scams and avoid them.

What makes your project unique? QUICKI has created the first of its kind tool that scans down to the contract and alerts on malicious code.

History of your project. Launched on February 11th, 2023, and have done over 5 thousand scans on tokens.

What’s next for your project? QUICKI’s future plans include expanding to support more chains and become the defacto in safety and security in web3.

What can your token be used for? The token can be used to unlock tier levels on the platform that unlocks additional features.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Quick Intel (QKNTL)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Quick Intel (USD)

Berapa nilai Quick Intel (QKNTL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Quick Intel (QKNTL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Quick Intel.

Cek prediksi harga Quick Intel sekarang!

QKNTL ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Quick Intel (QKNTL)

Memahami tokenomi Quick Intel (QKNTL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token QKNTL sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Quick Intel (QKNTL)

Berapa nilai Quick Intel (QKNTL) hari ini?
Harga live QKNTL dalam USD adalah 0.00281622 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga QKNTL ke USD saat ini?
Harga QKNTL ke USD saat ini adalah $ 0.00281622. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Quick Intel?
Kapitalisasi pasar QKNTL adalah $ 225.18K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar QKNTL?
Suplai beredar QKNTL adalah 79.96M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) QKNTL?
QKNTL mencapai harga ATH sebesar 0.149149 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) QKNTL?
QKNTL mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan QKNTL?
Volume perdagangan 24 jam live QKNTL adalah -- USD.
Akankah harga QKNTL naik lebih tinggi tahun ini?
QKNTL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga QKNTL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:19:58 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Quick Intel (QKNTL)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$100,227.72
$3,234.09
$1.0908
$152.61
$1.0005
$100,227.72
$3,234.09
$152.61
$2.1802
$0.16215
