Dapatkan prediksi harga Record Nexus untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan RECORD dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

*Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. Prediksi Harga Record Nexus untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Record Nexus (RECORD) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Record Nexus berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000252 pada tahun 2025. Prediksi Harga Record Nexus (RECORD) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Record Nexus berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000265 pada tahun 2026. Prediksi Harga Record Nexus (RECORD) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan RECORD pada tahun 2027 adalah $ 0.000278 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Record Nexus (RECORD) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan RECORD pada tahun 2028 adalah $ 0.000292 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Record Nexus (RECORD) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target RECORD pada tahun 2029 adalah $ 0.000307 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Record Nexus (RECORD) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target RECORD pada tahun 2030 adalah $ 0.000322 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Record Nexus (RECORD) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Record Nexus berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000525. Prediksi Harga Record Nexus (RECORD) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Record Nexus berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000856.

2026 $ 0.000265 5.00%

2027 $ 0.000278 10.25%

2028 $ 0.000292 15.76%

2029 $ 0.000307 21.55%

2030 $ 0.000322 27.63%

2031 $ 0.000338 34.01%

2032 $ 0.000355 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.000373 47.75%

2034 $ 0.000392 55.13%

2035 $ 0.000411 62.89%

2036 $ 0.000432 71.03%

2037 $ 0.000454 79.59%

2038 $ 0.000476 88.56%

2039 $ 0.000500 97.99%

Prediksi Harga Record Nexus Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 9, 2025(Hari ini) $ 0.000252 0.00%

November 10, 2025(Besok) $ 0.000252 0.01%

November 16, 2025(Minggu Ini) $ 0.000253 0.10%

December 9, 2025(30 Days) $ 0.000253 0.41% Prediksi Harga Record Nexus (RECORD) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk RECORD pada November 9, 2025(Hari ini) , adalah $0.000252 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Record Nexus (RECORD) Besok Untuk November 10, 2025(Besok), prediksi harga untuk RECORD, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.000252 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Record Nexus (RECORD) Minggu Ini Pada November 16, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk RECORD, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.000253 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Record Nexus (RECORD) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk RECORD adalah $0.000253 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Record Nexus Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 119.34K$ 119.34K $ 119.34K Suplai Peredaran 471.51M 471.51M 471.51M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga RECORD terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar RECORD adalah 471.51M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 119.34K. Lihat Harga RECORD Live

Harga Lampau Record Nexus Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Record Nexus, harga Record Nexus saat ini adalah 0.000252USD. Suplai Record Nexus(RECORD) yang beredar adalah 471.51M RECORD , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $119,343 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -5.03% $ 0 $ 0.000285 $ 0.000252

7 Hari -36.10% $ -0.000091 $ 0.000658 $ 0.000252

30 Days -62.33% $ -0.000157 $ 0.000658 $ 0.000252 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Record Nexus telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -5.03% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Record Nexus trading pada harga tertinggi $0.000658 dan terendah $0.000252 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -36.10% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut RECORD di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Record Nexus telah mengalami perubahan -62.33% , mencerminkan sekitar $-0.000157 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa RECORD dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Record Nexus (RECORD )? Modul Prediksi Harga Record Nexus adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga RECORD di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Record Nexus pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan RECORD, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Record Nexus. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan RECORD. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum RECORD untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Record Nexus.

Mengapa Prediksi Harga RECORD Penting?

Prediksi Harga RECORD sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

