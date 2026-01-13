Prediksi Harga ROME Stablecoin (ROME) (USD)

Dapatkan prediksi harga ROME Stablecoin untuk tahun 2027, 2028, 2029, 2030, dan seterusnya. Prediksikan besarnya pertumbuhan ROME dalam lima tahun ke depan atau lebih dengan prakiraan instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga ROME Stablecoin % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga ROME Stablecoin untuk Tahun 2026–2050 (USD) Prediksi Harga ROME Stablecoin (ROME) untuk 2026 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, ROME Stablecoin kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 1.036 pada tahun 2026. Prediksi Harga ROME Stablecoin (ROME) untuk 2027 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, ROME Stablecoin kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 1.0878 pada tahun 2027. Prediksi Harga ROME Stablecoin (ROME) untuk 2028 (Dalam 2 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, ROME diproyeksikan mencapai $ 1.1421 pada tahun 2028, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga ROME Stablecoin (ROME) untuk 2029 (Dalam 3 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, ROME diproyeksikan mencapai $ 1.1992 pada tahun 2029, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga ROME Stablecoin (ROME) untuk 2030 (Dalam 4 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga di atas, harga target ROME pada tahun 2030 adalah $ 1.2592 dengan estimasi tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga ROME Stablecoin (ROME) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun) Pada tahun 2040, harga ROME Stablecoin berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar97.99%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 2.0512. Prediksi Harga ROME Stablecoin (ROME) untuk Tahun 2050 (Dalam 24 Tahun) Pada tahun 2050, harga ROME Stablecoin berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar222.51%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 3.3412. Tahun Harga Pertumbuhan 2026 $ 1.036 0.00%

Statistik Harga ROME Stablecoin Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M Suplai Peredaran 1.20M 1.20M 1.20M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga ROME terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar ROME adalah 1.20M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 1.24M. Lihat Harga ROME Live

Harga Lampau ROME Stablecoin Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live ROME Stablecoin, harga ROME Stablecoin saat ini adalah 1.036USD. Suplai ROME Stablecoin(ROME) yang beredar adalah 1.20M ROME , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $1,238,240 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -4.44% $ -0.048248 $ 1.085 $ 1.021

7 Hari 3.47% $ 0.035999 $ 1.0924 $ 0.978304

30 Days 2.12% $ 0.022013 $ 1.0924 $ 0.978304 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, ROME Stablecoin telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.048248 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -4.44% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, ROME Stablecoin trading pada harga tertinggi $1.0924 dan terendah $0.978304 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 3.47% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut ROME di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, ROME Stablecoin telah mengalami perubahan 2.12% , mencerminkan sekitar $0.022013 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa ROME dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga ROME Stablecoin (ROME )? Modul Prediksi Harga ROME Stablecoin adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga ROME di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap ROME Stablecoin pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan ROME, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga ROME Stablecoin. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan ROME. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum ROME untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan ROME Stablecoin.

Mengapa Prediksi Harga ROME Penting?

Prediksi Harga ROME sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi ROME sekarang? Menurut prediksi Anda, ROME akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga ROME bulan depan? Menurut alat prediksi harga ROME Stablecoin (ROME), prakiraan harga ROME akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 ROME pada tahun 2027 ? Harga saat ini untuk 1 ROME Stablecoin (ROME) adalah -- . Berdasarkan model prediksi di atas, ROME diperkirakan naik sebesar 0.00% , sehingga mencapai -- pada tahun 2027. Berapa prakiraan harga ROME di tahun 2028? ROME Stablecoin (ROME) diproyeksikan tumbuh sebesar 0.00% setiap tahun, sehingga mencapai harga -- per ROME pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga ROME di tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, ROME Stablecoin (ROME) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa estimasi target harga ROME di tahun 2030? Berdasarkan input prediksi harga Anda, ROME Stablecoin (ROME) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2030. Berapa harga 1 ROME pada tahun 2030? Harga 1 ROME Stablecoin (ROME) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, ROME akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga ROME untuk tahun 2040? ROME Stablecoin (ROME) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 ROME pada tahun 2040.