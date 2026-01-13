Harga ROME Stablecoin Hari Ini

Harga live ROME Stablecoin (ROME) hari ini adalah $ 1.024, dengan perubahan 5.84% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ROME ke USD saat ini adalah $ 1.024 per ROME.

ROME Stablecoin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 1,222,739, dengan suplai yang beredar 1.20M ROME. Selama 24 jam terakhir, ROME diperdagangkan antara $ 1.021 (low) dan $ 1.088 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.35, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.569602.

Dalam kinerja jangka pendek, ROME bergerak -0.09% dalam satu jam terakhir dan +2.31% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar ROME Stablecoin (ROME)

Kapitalisasi Pasar $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Suplai Peredaran 1.20M 1.20M 1.20M Total Suplai 1,195,015.24994 1,195,015.24994 1,195,015.24994

