Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Samurai Starter % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Samurai Starter untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Samurai Starter (SAM) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Samurai Starter berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.001099 pada tahun 2025. Prediksi Harga Samurai Starter (SAM) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Samurai Starter berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.001154 pada tahun 2026. Prediksi Harga Samurai Starter (SAM) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan SAM pada tahun 2027 adalah $ 0.001211 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Samurai Starter (SAM) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan SAM pada tahun 2028 adalah $ 0.001272 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Samurai Starter (SAM) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SAM pada tahun 2029 adalah $ 0.001336 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Samurai Starter (SAM) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SAM pada tahun 2030 adalah $ 0.001402 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Samurai Starter (SAM) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Samurai Starter berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.002285. Prediksi Harga Samurai Starter (SAM) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Samurai Starter berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.003722. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.001099 0.00%

2026 $ 0.001154 5.00%

2027 $ 0.001211 10.25%

2028 $ 0.001272 15.76%

2029 $ 0.001336 21.55%

2030 $ 0.001402 27.63%

2031 $ 0.001473 34.01%

2032 $ 0.001546 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.001624 47.75%

2034 $ 0.001705 55.13%

2035 $ 0.001790 62.89%

2036 $ 0.001880 71.03%

2037 $ 0.001974 79.59%

2038 $ 0.002072 88.56%

2039 $ 0.002176 97.99%

2040 $ 0.002285 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Samurai Starter Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 9, 2025(Hari ini) $ 0.001099 0.00%

November 10, 2025(Besok) $ 0.001099 0.01%

November 16, 2025(Minggu Ini) $ 0.001100 0.10%

December 9, 2025(30 Days) $ 0.001103 0.41% Prediksi Harga Samurai Starter (SAM) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk SAM pada November 9, 2025(Hari ini) , adalah $0.001099 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Samurai Starter (SAM) Besok Untuk November 10, 2025(Besok), prediksi harga untuk SAM, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.001099 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Samurai Starter (SAM) Minggu Ini Pada November 16, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk SAM, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.001100 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Samurai Starter (SAM) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk SAM adalah $0.001103 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Samurai Starter Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 113.37K$ 113.37K $ 113.37K Suplai Peredaran 103.13M 103.13M 103.13M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga SAM terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar SAM adalah 103.13M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 113.37K. Lihat Harga SAM Live

Harga Lampau Samurai Starter Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Samurai Starter, harga Samurai Starter saat ini adalah 0.001099USD. Suplai Samurai Starter(SAM) yang beredar adalah 103.13M SAM , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $113,368 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 3.76% $ 0 $ 0.001130 $ 0.001059

7 Hari -19.31% $ -0.000212 $ 0.001761 $ 0.001059

30 Days -37.84% $ -0.000416 $ 0.001761 $ 0.001059 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Samurai Starter telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 3.76% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Samurai Starter trading pada harga tertinggi $0.001761 dan terendah $0.001059 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -19.31% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut SAM di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Samurai Starter telah mengalami perubahan -37.84% , mencerminkan sekitar $-0.000416 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa SAM dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Samurai Starter (SAM )? Modul Prediksi Harga Samurai Starter adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga SAM di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Samurai Starter pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan SAM, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Samurai Starter. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan SAM. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum SAM untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Samurai Starter.

Mengapa Prediksi Harga SAM Penting?

Prediksi Harga SAM sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi SAM sekarang? Menurut prediksi Anda, SAM akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga SAM bulan depan? Menurut alat prediksi harga Samurai Starter (SAM), prakiraan harga SAM akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 SAM pada tahun 2026? Harga 1 Samurai Starter (SAM) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, SAM akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga SAM pada tahun 2027? Samurai Starter (SAM) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 SAM pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga SAM pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Samurai Starter (SAM) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga SAM pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Samurai Starter (SAM) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 SAM pada tahun 2030? Harga 1 Samurai Starter (SAM) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, SAM akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga SAM untuk tahun 2040? Samurai Starter (SAM) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 SAM pada tahun 2040.