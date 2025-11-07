Harga Samurai Starter Hari Ini

Harga live Samurai Starter (SAM) hari ini adalah $ 0.00105938, dengan perubahan 1.72% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SAM ke USD saat ini adalah $ 0.00105938 per SAM.

Samurai Starter saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 109,265, dengan suplai yang beredar 103.14M SAM. Selama 24 jam terakhir, SAM diperdagangkan antara $ 0.00105586 (low) dan $ 0.00108942 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.053232, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00105586.

Dalam kinerja jangka pendek, SAM bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan -21.86% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Samurai Starter (SAM)

Kapitalisasi Pasar $ 109.27K$ 109.27K $ 109.27K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 137.72K$ 137.72K $ 137.72K Suplai Peredaran 103.14M 103.14M 103.14M Total Suplai 130,000,000.0 130,000,000.0 130,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Samurai Starter saat ini adalah $ 109.27K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SAM adalah 103.14M, dan total suplainya sebesar 130000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 137.72K.