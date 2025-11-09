Prediksi Harga SCOOP (SCOOP) (USD)

Dapatkan prediksi harga SCOOP untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan SCOOP dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga SCOOP % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga SCOOP untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga SCOOP (SCOOP) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, SCOOP berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000072 pada tahun 2025. Prediksi Harga SCOOP (SCOOP) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, SCOOP berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000076 pada tahun 2026. Prediksi Harga SCOOP (SCOOP) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan SCOOP pada tahun 2027 adalah $ 0.000080 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga SCOOP (SCOOP) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan SCOOP pada tahun 2028 adalah $ 0.000084 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga SCOOP (SCOOP) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SCOOP pada tahun 2029 adalah $ 0.000088 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga SCOOP (SCOOP) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SCOOP pada tahun 2030 adalah $ 0.000093 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga SCOOP (SCOOP) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga SCOOP berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000151. Prediksi Harga SCOOP (SCOOP) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga SCOOP berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000247. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000072 0.00%

2026 $ 0.000076 5.00%

2027 $ 0.000080 10.25%

2028 $ 0.000084 15.76%

2029 $ 0.000088 21.55%

2030 $ 0.000093 27.63%

2031 $ 0.000097 34.01%

2032 $ 0.000102 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.000107 47.75%

2034 $ 0.000113 55.13%

2035 $ 0.000118 62.89%

2036 $ 0.000124 71.03%

2037 $ 0.000131 79.59%

2038 $ 0.000137 88.56%

2039 $ 0.000144 97.99%

2040 $ 0.000151 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga SCOOP Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 9, 2025(Hari ini) $ 0.000072 0.00%

November 10, 2025(Besok) $ 0.000072 0.01%

November 16, 2025(Minggu Ini) $ 0.000073 0.10%

December 9, 2025(30 Days) $ 0.000073 0.41% Prediksi Harga SCOOP (SCOOP) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk SCOOP pada November 9, 2025(Hari ini) , adalah $0.000072 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga SCOOP (SCOOP) Besok Untuk November 10, 2025(Besok), prediksi harga untuk SCOOP, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.000072 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga SCOOP (SCOOP) Minggu Ini Pada November 16, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk SCOOP, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.000073 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga SCOOP (SCOOP) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk SCOOP adalah $0.000073 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga SCOOP Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 72.96K$ 72.96K $ 72.96K Suplai Peredaran 999.60M 999.60M 999.60M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga SCOOP terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar SCOOP adalah 999.60M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 72.96K. Lihat Harga SCOOP Live

Harga Lampau SCOOP Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live SCOOP, harga SCOOP saat ini adalah 0.000072USD. Suplai SCOOP(SCOOP) yang beredar adalah 999.60M SCOOP , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $72,958 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -4.38% $ 0 $ 0.000076 $ 0.000072

7 Hari -16.44% $ -0.000012 $ 0.000109 $ 0.000070

30 Days -33.08% $ -0.000024 $ 0.000109 $ 0.000070 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, SCOOP telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -4.38% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, SCOOP trading pada harga tertinggi $0.000109 dan terendah $0.000070 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -16.44% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut SCOOP di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, SCOOP telah mengalami perubahan -33.08% , mencerminkan sekitar $-0.000024 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa SCOOP dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga SCOOP (SCOOP )? Modul Prediksi Harga SCOOP adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga SCOOP di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap SCOOP pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan SCOOP, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga SCOOP. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan SCOOP. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum SCOOP untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan SCOOP.

Mengapa Prediksi Harga SCOOP Penting?

Prediksi Harga SCOOP sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

