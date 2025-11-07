Harga SCOOP Hari Ini

Harga live SCOOP (SCOOP) hari ini adalah --, dengan perubahan 3.27% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SCOOP ke USD saat ini adalah -- per SCOOP.

SCOOP saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 72,128, dengan suplai yang beredar 999.62M SCOOP. Selama 24 jam terakhir, SCOOP diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00160071, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SCOOP bergerak +1.68% dalam satu jam terakhir dan -17.32% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SCOOP (SCOOP)

Kapitalisasi Pasar $ 72.13K$ 72.13K $ 72.13K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 72.13K$ 72.13K $ 72.13K Suplai Peredaran 999.62M 999.62M 999.62M Total Suplai 999,617,228.500912 999,617,228.500912 999,617,228.500912

Kapitalisasi Pasar SCOOP saat ini adalah $ 72.13K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SCOOP adalah 999.62M, dan total suplainya sebesar 999617228.500912. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 72.13K.