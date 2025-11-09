Prediksi Harga Signet (SIGNET) (USD)

Dapatkan prediksi harga Signet untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan SIGNET dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Signet % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Signet untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Signet (SIGNET) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Signet berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.066851 pada tahun 2025. Prediksi Harga Signet (SIGNET) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Signet berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.070193 pada tahun 2026. Prediksi Harga Signet (SIGNET) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan SIGNET pada tahun 2027 adalah $ 0.073703 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Signet (SIGNET) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan SIGNET pada tahun 2028 adalah $ 0.077388 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Signet (SIGNET) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SIGNET pada tahun 2029 adalah $ 0.081257 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Signet (SIGNET) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SIGNET pada tahun 2030 adalah $ 0.085320 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Signet (SIGNET) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Signet berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.138978. Prediksi Harga Signet (SIGNET) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Signet berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.226381. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.066851 0.00%

2026 $ 0.070193 5.00%

2027 $ 0.073703 10.25%

2028 $ 0.077388 15.76%

2029 $ 0.081257 21.55%

2030 $ 0.085320 27.63%

2031 $ 0.089586 34.01%

2032 $ 0.094066 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.098769 47.75%

2034 $ 0.103707 55.13%

2035 $ 0.108893 62.89%

2036 $ 0.114337 71.03%

2037 $ 0.120054 79.59%

2038 $ 0.126057 88.56%

2039 $ 0.132360 97.99%

2040 $ 0.138978 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Signet Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 9, 2025(Hari ini) $ 0.066851 0.00%

November 10, 2025(Besok) $ 0.066860 0.01%

November 16, 2025(Minggu Ini) $ 0.066915 0.10%

December 9, 2025(30 Days) $ 0.067125 0.41% Prediksi Harga Signet (SIGNET) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk SIGNET pada November 9, 2025(Hari ini) , adalah $0.066851 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Signet (SIGNET) Besok Untuk November 10, 2025(Besok), prediksi harga untuk SIGNET, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.066860 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Signet (SIGNET) Minggu Ini Pada November 16, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk SIGNET, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.066915 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Signet (SIGNET) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk SIGNET adalah $0.067125 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Signet Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 27.94K$ 27.94K $ 27.94K Suplai Peredaran 417.91K 417.91K 417.91K Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga SIGNET terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar SIGNET adalah 417.91K dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 27.94K. Lihat Harga SIGNET Live

Harga Lampau Signet Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Signet, harga Signet saat ini adalah 0.066851USD. Suplai Signet(SIGNET) yang beredar adalah 417.91K SIGNET , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $27,938 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -1.79% $ -0.001220 $ 0.069242 $ 0.065841

7 Hari -21.92% $ -0.014660 $ 0.124539 $ 0.061284

30 Days 0.00% $ 0 $ 0.124539 $ 0.061284 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Signet telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.001220 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -1.79% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Signet trading pada harga tertinggi $0.124539 dan terendah $0.061284 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -21.92% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut SIGNET di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Signet telah mengalami perubahan 0.00% , mencerminkan sekitar $0 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa SIGNET dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Signet (SIGNET )? Modul Prediksi Harga Signet adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga SIGNET di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Signet pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan SIGNET, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Signet. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan SIGNET. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum SIGNET untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Signet.

Mengapa Prediksi Harga SIGNET Penting?

Prediksi Harga SIGNET sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi SIGNET sekarang? Menurut prediksi Anda, SIGNET akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga SIGNET bulan depan? Menurut alat prediksi harga Signet (SIGNET), prakiraan harga SIGNET akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 SIGNET pada tahun 2026? Harga 1 Signet (SIGNET) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, SIGNET akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga SIGNET pada tahun 2027? Signet (SIGNET) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 SIGNET pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga SIGNET pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Signet (SIGNET) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga SIGNET pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Signet (SIGNET) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 SIGNET pada tahun 2030? Harga 1 Signet (SIGNET) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, SIGNET akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga SIGNET untuk tahun 2040? Signet (SIGNET) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 SIGNET pada tahun 2040.