Harga Signet Hari Ini

Harga live Signet (SIGNET) hari ini adalah $ 0.066703, dengan perubahan 4.76% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SIGNET ke USD saat ini adalah $ 0.066703 per SIGNET.

Signet saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 27,889, dengan suplai yang beredar 418.10K SIGNET. Selama 24 jam terakhir, SIGNET diperdagangkan antara $ 0.061715 (low) dan $ 0.067035 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.148946, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.061285.

Dalam kinerja jangka pendek, SIGNET bergerak -0.06% dalam satu jam terakhir dan -16.95% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Signet (SIGNET)

Kapitalisasi Pasar $ 27.89K$ 27.89K $ 27.89K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 27.89K$ 27.89K $ 27.89K Suplai Peredaran 418.10K 418.10K 418.10K Total Suplai 418,100.1750607914 418,100.1750607914 418,100.1750607914

Kapitalisasi Pasar Signet saat ini adalah $ 27.89K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SIGNET adalah 418.10K, dan total suplainya sebesar 418100.1750607914. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 27.89K.