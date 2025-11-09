Prediksi Harga Smoothy (SMTY) (USD)

Prediksi Harga Smoothy (SMTY) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Smoothy berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.001631 pada tahun 2025. Prediksi Harga Smoothy (SMTY) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Smoothy berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.001713 pada tahun 2026. Prediksi Harga Smoothy (SMTY) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan SMTY pada tahun 2027 adalah $ 0.001798 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Smoothy (SMTY) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan SMTY pada tahun 2028 adalah $ 0.001888 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Smoothy (SMTY) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SMTY pada tahun 2029 adalah $ 0.001983 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Smoothy (SMTY) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SMTY pada tahun 2030 adalah $ 0.002082 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Smoothy (SMTY) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Smoothy berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.003392. Prediksi Harga Smoothy (SMTY) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Smoothy berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.005525.

2026 $ 0.001713 5.00%

2027 $ 0.001798 10.25%

2028 $ 0.001888 15.76%

2029 $ 0.001983 21.55%

2030 $ 0.002082 27.63%

2031 $ 0.002186 34.01%

2032 $ 0.002295 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.002410 47.75%

2034 $ 0.002531 55.13%

2035 $ 0.002657 62.89%

2036 $ 0.002790 71.03%

2037 $ 0.002930 79.59%

2038 $ 0.003076 88.56%

2039 $ 0.003230 97.99%

2040 $ 0.003392 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Smoothy Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 9, 2025(Hari ini) $ 0.001631 0.00%

November 10, 2025(Besok) $ 0.001631 0.01%

November 16, 2025(Minggu Ini) $ 0.001633 0.10%

December 9, 2025(30 Days) $ 0.001638 0.41% Prediksi Harga Smoothy (SMTY) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk SMTY pada November 9, 2025(Hari ini) , adalah $0.001631 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Smoothy (SMTY) Besok Untuk November 10, 2025(Besok), prediksi harga untuk SMTY, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.001631 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Smoothy (SMTY) Minggu Ini Pada November 16, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk SMTY, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.001633 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Smoothy (SMTY) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk SMTY adalah $0.001638 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Smoothy Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 149.23K$ 149.23K $ 149.23K Suplai Peredaran 91.46M 91.46M 91.46M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga SMTY terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar SMTY adalah 91.46M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 149.23K. Lihat Harga SMTY Live

Harga Lampau Smoothy Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Smoothy, harga Smoothy saat ini adalah 0.001631USD. Suplai Smoothy(SMTY) yang beredar adalah 91.46M SMTY , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $149,226 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 2.96% $ 0 $ 0.001645 $ 0.001570

7 Hari -7.95% $ -0.000129 $ 0.001976 $ 0.001570

30 Days -17.23% $ -0.000281 $ 0.001976 $ 0.001570 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Smoothy telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 2.96% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Smoothy trading pada harga tertinggi $0.001976 dan terendah $0.001570 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -7.95% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut SMTY di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Smoothy telah mengalami perubahan -17.23% , mencerminkan sekitar $-0.000281 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa SMTY dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Smoothy (SMTY )? Modul Prediksi Harga Smoothy adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga SMTY di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Smoothy pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan SMTY, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Smoothy. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan SMTY. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum SMTY untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Smoothy.

Mengapa Prediksi Harga SMTY Penting?

Prediksi Harga SMTY sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

