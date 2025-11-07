Harga Smoothy Hari Ini

Harga live Smoothy (SMTY) hari ini adalah $ 0.00157043, dengan perubahan 0.68% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SMTY ke USD saat ini adalah $ 0.00157043 per SMTY.

Smoothy saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 144,951, dengan suplai yang beredar 91.46M SMTY. Selama 24 jam terakhir, SMTY diperdagangkan antara $ 0.00157043 (low) dan $ 0.00158716 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 3.63, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00147986.

Dalam kinerja jangka pendek, SMTY bergerak -0.14% dalam satu jam terakhir dan -11.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Smoothy (SMTY)

Kapitalisasi Pasar $ 144.95K$ 144.95K $ 144.95K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 158.49K$ 158.49K $ 158.49K Suplai Peredaran 91.46M 91.46M 91.46M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Smoothy saat ini adalah $ 144.95K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SMTY adalah 91.46M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 158.49K.