Prediksi Harga Soul Graph (GRPH) (USD)

Dapatkan prediksi harga Soul Graph untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan GRPH dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli GRPH

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Soul Graph % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Soul Graph untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Soul Graph (GRPH) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Soul Graph berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.003175 pada tahun 2025. Prediksi Harga Soul Graph (GRPH) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Soul Graph berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.003334 pada tahun 2026. Prediksi Harga Soul Graph (GRPH) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan GRPH pada tahun 2027 adalah $ 0.003500 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Soul Graph (GRPH) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan GRPH pada tahun 2028 adalah $ 0.003675 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Soul Graph (GRPH) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target GRPH pada tahun 2029 adalah $ 0.003859 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Soul Graph (GRPH) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target GRPH pada tahun 2030 adalah $ 0.004052 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Soul Graph (GRPH) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Soul Graph berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.006601. Prediksi Harga Soul Graph (GRPH) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Soul Graph berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.010752. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.003175 0.00%

2026 $ 0.003334 5.00%

2027 $ 0.003500 10.25%

2028 $ 0.003675 15.76%

2029 $ 0.003859 21.55%

2030 $ 0.004052 27.63%

2031 $ 0.004255 34.01%

2032 $ 0.004468 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.004691 47.75%

2034 $ 0.004926 55.13%

2035 $ 0.005172 62.89%

2036 $ 0.005430 71.03%

2037 $ 0.005702 79.59%

2038 $ 0.005987 88.56%

2039 $ 0.006287 97.99%

2040 $ 0.006601 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Soul Graph Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.003175 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.003175 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.003178 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.003188 0.41% Prediksi Harga Soul Graph (GRPH) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk GRPH pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.003175 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Soul Graph (GRPH) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk GRPH, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.003175 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Soul Graph (GRPH) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk GRPH, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.003178 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Soul Graph (GRPH) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk GRPH adalah $0.003188 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Soul Graph Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 3.17M$ 3.17M $ 3.17M Suplai Peredaran 999.89M 999.89M 999.89M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga GRPH terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar GRPH adalah 999.89M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 3.17M. Lihat Harga GRPH Live

Harga Lampau Soul Graph Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Soul Graph, harga Soul Graph saat ini adalah 0.003175USD. Suplai Soul Graph(GRPH) yang beredar adalah 999.89M GRPH , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $3,174,619 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 7.57% $ 0.000223 $ 0.003258 $ 0.002935

7 Hari 23.10% $ 0.000733 $ 0.003701 $ 0.001273

30 Days 154.73% $ 0.004913 $ 0.003701 $ 0.001273 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Soul Graph telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000223 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 7.57% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Soul Graph trading pada harga tertinggi $0.003701 dan terendah $0.001273 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 23.10% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut GRPH di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Soul Graph telah mengalami perubahan 154.73% , mencerminkan sekitar $0.004913 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa GRPH dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Soul Graph (GRPH )? Modul Prediksi Harga Soul Graph adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga GRPH di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Soul Graph pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan GRPH, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Soul Graph. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan GRPH. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum GRPH untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Soul Graph.

Mengapa Prediksi Harga GRPH Penting?

Prediksi Harga GRPH sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi GRPH sekarang? Menurut prediksi Anda, GRPH akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga GRPH bulan depan? Menurut alat prediksi harga Soul Graph (GRPH), prakiraan harga GRPH akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 GRPH pada tahun 2026? Harga 1 Soul Graph (GRPH) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, GRPH akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga GRPH pada tahun 2027? Soul Graph (GRPH) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 GRPH pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga GRPH pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Soul Graph (GRPH) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga GRPH pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Soul Graph (GRPH) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 GRPH pada tahun 2030? Harga 1 Soul Graph (GRPH) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, GRPH akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga GRPH untuk tahun 2040? Soul Graph (GRPH) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 GRPH pada tahun 2040. Daftar Sekarang