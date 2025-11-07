BursaDEX+
Harga live Soul Graph hari ini adalah 0.00301238 USD. Lacak informasi harga aktual GRPH ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GRPH dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Soul Graph

Harga Soul Graph (GRPH)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 GRPH ke USD:

$0.00301238
-9.20%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Soul Graph (GRPH)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:54:53 (UTC+8)

Informasi Harga Soul Graph (GRPH) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00287104
Low 24 Jam
$ 0.0033599
High 24 Jam

$ 0.00287104
$ 0.0033599
$ 0.064363
$ 0
-1.52%

-9.22%

+71.18%

+71.18%

Harga aktual Soul Graph (GRPH) adalah $0.00301238. Selama 24 jam terakhir, GRPH diperdagangkan antara low $ 0.00287104 dan high $ 0.0033599, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highGRPH adalah $ 0.064363, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, GRPH telah berubah sebesar -1.52% selama 1 jam terakhir, -9.22% selama 24 jam, dan +71.18% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Soul Graph (GRPH)

$ 3.01M
--
$ 3.01M
999.89M
999,894,803.000631
Kapitalisasi Pasar Soul Graph saat ini adalah $ 3.01M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GRPH adalah 999.89M, dan total suplainya sebesar 999894803.000631. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.01M.

Riwayat Harga Soul Graph (GRPH) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Soul Graph ke USD adalah $ -0.000306027515436233.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Soul Graph ke USD adalah $ +0.0036078058.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Soul Graph ke USD adalah $ +0.0019547800.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Soul Graph ke USD adalah $ -0.0001745992514436913.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000306027515436233-9.22%
30 Days$ +0.0036078058+119.77%
60 Hari$ +0.0019547800+64.89%
90 Hari$ -0.0001745992514436913-5.47%

Apa yang dimaksud dengan Soul Graph (GRPH)

Soulgraph is building open source tools & providing infrastructure for developers to give their agents a rich & evolving personality, user bound persistent memory, and real time voice to voice communication. Soulgraph is the shared infrastructure to be used by agents deployed with ElizaOS, Zerepy, Arc, and any future agentic frameworks. Soulgraph makes agents become memorable characters - the kind you want to interact with again and again.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Soul Graph (GRPH)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Soul Graph (USD)

Berapa nilai Soul Graph (GRPH) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Soul Graph (GRPH) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Soul Graph.

Cek prediksi harga Soul Graph sekarang!

GRPH ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Soul Graph (GRPH)

Memahami tokenomi Soul Graph (GRPH) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GRPH sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Soul Graph (GRPH)

Berapa nilai Soul Graph (GRPH) hari ini?
Harga live GRPH dalam USD adalah 0.00301238 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga GRPH ke USD saat ini?
Harga GRPH ke USD saat ini adalah $ 0.00301238. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Soul Graph?
Kapitalisasi pasar GRPH adalah $ 3.01M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar GRPH?
Suplai beredar GRPH adalah 999.89M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) GRPH?
GRPH mencapai harga ATH sebesar 0.064363 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) GRPH?
GRPH mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan GRPH?
Volume perdagangan 24 jam live GRPH adalah -- USD.
Akankah harga GRPH naik lebih tinggi tahun ini?
GRPH mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GRPH untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:54:53 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Soul Graph (GRPH)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

