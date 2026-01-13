Prediksi Harga Stake DAO (SDT) (USD)

Dapatkan prediksi harga Stake DAO untuk tahun 2027, 2028, 2029, 2030, dan seterusnya. Prediksikan besarnya pertumbuhan SDT dalam lima tahun ke depan atau lebih dengan prakiraan instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Stake DAO % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Stake DAO untuk Tahun 2026–2050 (USD) Prediksi Harga Stake DAO (SDT) untuk 2026 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Stake DAO kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.239817 pada tahun 2026. Prediksi Harga Stake DAO (SDT) untuk 2027 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Stake DAO kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.251807 pada tahun 2027. Prediksi Harga Stake DAO (SDT) untuk 2028 (Dalam 2 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, SDT diproyeksikan mencapai $ 0.264398 pada tahun 2028, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Stake DAO (SDT) untuk 2029 (Dalam 3 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, SDT diproyeksikan mencapai $ 0.277618 pada tahun 2029, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Stake DAO (SDT) untuk 2030 (Dalam 4 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga di atas, harga target SDT pada tahun 2030 adalah $ 0.291499 dengan estimasi tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Stake DAO (SDT) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun) Pada tahun 2040, harga Stake DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar97.99%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.474821. Prediksi Harga Stake DAO (SDT) untuk Tahun 2050 (Dalam 24 Tahun) Pada tahun 2050, harga Stake DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar222.51%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.773433. Tahun Harga Pertumbuhan 2026 $ 0.239817 0.00%

Statistik Harga Stake DAO Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 16.01M$ 16.01M $ 16.01M Suplai Peredaran 66.76M 66.76M 66.76M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga SDT terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar SDT adalah 66.76M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 16.01M.

Harga Lampau Stake DAO Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Stake DAO, harga Stake DAO saat ini adalah 0.239817USD. Suplai Stake DAO(SDT) yang beredar adalah 66.76M SDT , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $16,010,001 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.54% $ -0.001304 $ 0.241512 $ 0.236012

7 Hari -2.45% $ -0.005897 $ 0.269006 $ 0.230200

30 Days -10.95% $ -0.026261 $ 0.269006 $ 0.230200 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Stake DAO telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.001304 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -0.54% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Stake DAO trading pada harga tertinggi $0.269006 dan terendah $0.230200 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -2.45% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut SDT di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Stake DAO telah mengalami perubahan -10.95% , mencerminkan sekitar $-0.026261 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa SDT dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Stake DAO (SDT )? Modul Prediksi Harga Stake DAO adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga SDT di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Stake DAO pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan SDT, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Stake DAO. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan SDT. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum SDT untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Stake DAO.

Mengapa Prediksi Harga SDT Penting?

Prediksi Harga SDT sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

