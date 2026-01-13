BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Harga live Stake DAO hari ini adalah 0.237826 USD. Kapitalisasi pasar SDT adalah 15,878,900 USD. Lacak informasi harga aktual SDT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Stake DAO hari ini adalah 0.237826 USD. Kapitalisasi pasar SDT adalah 15,878,900 USD. Lacak informasi harga aktual SDT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang SDT

Info Harga SDT

Penjelasan SDT

Situs Web Resmi SDT

Tokenomi SDT

Prakiraan Harga SDT

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Stake DAO

Harga Stake DAO (SDT)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 SDT ke USD:

$0.237964
$0.237964$0.237964
-1.30%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Stake DAO (SDT)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 11:41:03 (UTC+8)

Harga Stake DAO Hari Ini

Harga live Stake DAO (SDT) hari ini adalah $ 0.237826, dengan perubahan 1.42% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SDT ke USD saat ini adalah $ 0.237826 per SDT.

Stake DAO saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 15,878,900, dengan suplai yang beredar 66.76M SDT. Selama 24 jam terakhir, SDT diperdagangkan antara $ 0.236012 (low) dan $ 0.241732 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 17.38, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.01522558.

Dalam kinerja jangka pendek, SDT bergerak +0.35% dalam satu jam terakhir dan -3.06% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Stake DAO (SDT)

$ 15.88M
$ 15.88M$ 15.88M

--
----

$ 16.39M
$ 16.39M$ 16.39M

66.76M
66.76M 66.76M

68,912,381.85636982
68,912,381.85636982 68,912,381.85636982

Kapitalisasi Pasar Stake DAO saat ini adalah $ 15.88M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SDT adalah 66.76M, dan total suplainya sebesar 68912381.85636982. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 16.39M.

Riwayat Harga Stake DAO USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.236012
$ 0.236012$ 0.236012
Low 24 Jam
$ 0.241732
$ 0.241732$ 0.241732
High 24 Jam

$ 0.236012
$ 0.236012$ 0.236012

$ 0.241732
$ 0.241732$ 0.241732

$ 17.38
$ 17.38$ 17.38

$ 0.01522558
$ 0.01522558$ 0.01522558

+0.35%

-1.41%

-3.06%

-3.06%

Riwayat Harga Stake DAO (SDT) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Stake DAO ke USD adalah $ -0.0034153307371268.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Stake DAO ke USD adalah $ -0.0282645974.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Stake DAO ke USD adalah $ -0.0257724663.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Stake DAO ke USD adalah $ -0.0705360212322483.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0034153307371268-1.41%
30 Days$ -0.0282645974-11.88%
60 Hari$ -0.0257724663-10.83%
90 Hari$ -0.0705360212322483-22.87%

Prediksi Harga untuk Stake DAO

Prediksi Harga Stake DAO (SDT) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SDT pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Stake DAO (SDT) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Stake DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga Stake DAO yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga SDT pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Stake DAO.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Stake DAO (SDT)

Situs Web Resmi

Tentang Stake DAO

Berapa harga Stake DAO saat ini?

Stake DAO diperdagangkan pada Rp4012.08894610, mencerminkan pergerakan harga sebesar -1.41% selama 24 jam terakhir.

Berapa kapitalisasi pasar dan peringkat SDT?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp267874661165.00, SDT berada di peringkat #1294 secara global, menunjukkan eksistensinya dalam lanskap mata uang kripto.

Berapa volume perdagangan harian Stake DAO?

Volume perdagangan 24 jam mencapai Rp--, menandakan minat yang kuat dari para pedagang serta kondisi likuiditas yang dalam.

Berapa jumlah suplai beredar SDT?

Terdapat 66759370.83742447 token yang beredar di pasar terbuka.

Berapa rentang harga 24 jam terakhir?

Stake DAO berosilasi antara Rp3981.48703820 dan Rp4077.98258020, mencerminkan volatilitas harian.

Bagaimana perbandingan Stake DAO dengan harga tertinggi sepanjang masa (ATH)?

Harga tertinggi sepanjang masa adalah Rp293197.9930, memberikan patokan bagi potensi jangka panjang.

Apakah fundamental jangka panjang yang memengaruhi SDT?

Fundamental mencakup mekanisme suplai, tren adopsi dalam kategori Decentralized Finance (DeFi),Yield Farming,Yield Aggregator,Polygon Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Olympus Pro Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Liquid Staking Governance Tokens,Curve Ecosystem,Yield Optimizer, serta momentum pengembangan di jaringan --.

Bagaimana perilaku SDT dalam berbagai kondisi pasar?

Saat periode volume tinggi, likuiditas meningkat dan spread menjadi lebih ketat. Pada periode volume rendah, fluktuasi harga mungkin menjadi lebih tidak menentu akibat berkurangnya kedalaman pasar.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Stake DAO

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 11:41:03 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Stake DAO (SDT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-11 10:54:00Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
01-09 20:49:39Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
01-09 07:21:01Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-08 08:48:15Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta

Jelajahi Stake DAO Selengkapnya

Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki

Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
XRP

XRP

XRP
Ethereum

Ethereum

ETH
Monero

Monero

XMR

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Empire of Sight

Empire of Sight

SIGHT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CKUSDT

CKUSDT

CKUSDT

$0.9996
$0.9996$0.9996

+5.22%

Ant.Fun

Ant.Fun

ANB

$0.01963
$0.01963$0.01963

+96.30%

FRAX

FRAX

FRAX

$0.8028
$0.8028$0.8028

+167.60%

Ranger

Ranger

RNGR

$0.6291
$0.6291$0.6291

+8.85%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Tacture

Tacture

TACAI

$0.4200
$0.4200$0.4200

+326.82%

TriArch Protocol

TriArch Protocol

TRIARC

$0.8000
$0.8000$0.8000

+300.40%

Ant.Fun

Ant.Fun

ANB

$0.01963
$0.01963$0.01963

+96.30%

IQ Agent Wiki

IQ Agent Wiki

IQAGENT

$0.00000006109
$0.00000006109$0.00000006109

+44.76%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.0000000005150
$0.0000000005150$0.0000000005150

+37.29%

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.