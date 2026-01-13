Harga Stake DAO Hari Ini

Harga live Stake DAO (SDT) hari ini adalah $ 0.237826, dengan perubahan 1.42% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SDT ke USD saat ini adalah $ 0.237826 per SDT.

Stake DAO saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 15,878,900, dengan suplai yang beredar 66.76M SDT. Selama 24 jam terakhir, SDT diperdagangkan antara $ 0.236012 (low) dan $ 0.241732 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 17.38, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.01522558.

Dalam kinerja jangka pendek, SDT bergerak +0.35% dalam satu jam terakhir dan -3.06% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Stake DAO (SDT)

Kapitalisasi Pasar $ 15.88M$ 15.88M $ 15.88M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 16.39M$ 16.39M $ 16.39M Suplai Peredaran 66.76M 66.76M 66.76M Total Suplai 68,912,381.85636982 68,912,381.85636982 68,912,381.85636982

