Prediksi Harga Streamr XDATA (XDATA) (USD)

Dapatkan prediksi harga Streamr XDATA untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan XDATA dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli XDATA

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Streamr XDATA % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Streamr XDATA untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Streamr XDATA (XDATA) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Streamr XDATA berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.008285 pada tahun 2025. Prediksi Harga Streamr XDATA (XDATA) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Streamr XDATA berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.008699 pada tahun 2026. Prediksi Harga Streamr XDATA (XDATA) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan XDATA pada tahun 2027 adalah $ 0.009134 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Streamr XDATA (XDATA) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan XDATA pada tahun 2028 adalah $ 0.009591 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Streamr XDATA (XDATA) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target XDATA pada tahun 2029 adalah $ 0.010071 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Streamr XDATA (XDATA) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target XDATA pada tahun 2030 adalah $ 0.010574 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Streamr XDATA (XDATA) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Streamr XDATA berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.017225. Prediksi Harga Streamr XDATA (XDATA) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Streamr XDATA berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.028058. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.008285 0.00%

2026 $ 0.008699 5.00%

2027 $ 0.009134 10.25%

2028 $ 0.009591 15.76%

2029 $ 0.010071 21.55%

2030 $ 0.010574 27.63%

2031 $ 0.011103 34.01%

2032 $ 0.011658 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.012241 47.75%

2034 $ 0.012853 55.13%

2035 $ 0.013496 62.89%

2036 $ 0.014171 71.03%

2037 $ 0.014879 79.59%

2038 $ 0.015623 88.56%

2039 $ 0.016405 97.99%

2040 $ 0.017225 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Streamr XDATA Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.008285 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.008286 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.008293 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.008319 0.41% Prediksi Harga Streamr XDATA (XDATA) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk XDATA pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.008285 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Streamr XDATA (XDATA) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk XDATA, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.008286 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Streamr XDATA (XDATA) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk XDATA, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.008293 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Streamr XDATA (XDATA) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk XDATA adalah $0.008319 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Streamr XDATA Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 5.78M$ 5.78M $ 5.78M Suplai Peredaran 697.15M 697.15M 697.15M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga XDATA terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar XDATA adalah 697.15M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 5.78M. Lihat Harga XDATA Live

Harga Lampau Streamr XDATA Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Streamr XDATA, harga Streamr XDATA saat ini adalah 0.008285USD. Suplai Streamr XDATA(XDATA) yang beredar adalah 697.15M XDATA , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $5,782,975 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 12.58% $ 0.000925 $ 0.008424 $ 0.007092

7 Hari 3.12% $ 0.000258 $ 0.014342 $ 0.006913

30 Days -41.58% $ -0.003445 $ 0.014342 $ 0.006913 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Streamr XDATA telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000925 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 12.58% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Streamr XDATA trading pada harga tertinggi $0.014342 dan terendah $0.006913 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 3.12% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut XDATA di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Streamr XDATA telah mengalami perubahan -41.58% , mencerminkan sekitar $-0.003445 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa XDATA dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Streamr XDATA (XDATA )? Modul Prediksi Harga Streamr XDATA adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga XDATA di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Streamr XDATA pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan XDATA, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Streamr XDATA. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan XDATA. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum XDATA untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Streamr XDATA.

Mengapa Prediksi Harga XDATA Penting?

Prediksi Harga XDATA sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi XDATA sekarang? Menurut prediksi Anda, XDATA akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga XDATA bulan depan? Menurut alat prediksi harga Streamr XDATA (XDATA), prakiraan harga XDATA akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 XDATA pada tahun 2026? Harga 1 Streamr XDATA (XDATA) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, XDATA akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga XDATA pada tahun 2027? Streamr XDATA (XDATA) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 XDATA pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga XDATA pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Streamr XDATA (XDATA) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga XDATA pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Streamr XDATA (XDATA) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 XDATA pada tahun 2030? Harga 1 Streamr XDATA (XDATA) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, XDATA akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga XDATA untuk tahun 2040? Streamr XDATA (XDATA) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 XDATA pada tahun 2040. Daftar Sekarang