Dapatkan prediksi harga SuperWalk GRND untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan GRND dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga SuperWalk GRND

Prediksi Harga SuperWalk GRND untuk tahun 2025-2050 (USD)

Prediksi Harga SuperWalk GRND (GRND) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini)
Berdasarkan prediksi Anda, SuperWalk GRND berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.027803 pada tahun 2025.

Prediksi Harga SuperWalk GRND (GRND) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan)
Berdasarkan prediksi Anda, SuperWalk GRND berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.029193 pada tahun 2026.

Prediksi Harga SuperWalk GRND (GRND) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun)
Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan GRND pada tahun 2027 adalah $ 0.030652 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%.

Prediksi Harga SuperWalk GRND (GRND) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun)
Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan GRND pada tahun 2028 adalah $ 0.032185 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%.

Prediksi Harga SuperWalk GRND (GRND) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target GRND pada tahun 2029 adalah $ 0.033794 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%.

Prediksi Harga SuperWalk GRND (GRND) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target GRND pada tahun 2030 adalah $ 0.035484 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%.

Prediksi Harga SuperWalk GRND (GRND) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)
Pada tahun 2040, harga SuperWalk GRND berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.057800.

Prediksi Harga SuperWalk GRND (GRND) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun)
Pada tahun 2050, harga SuperWalk GRND berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.094151.

Tahun Harga Pertumbuhan
2025 $ 0.027803 0.00%

2026 $ 0.029193 5.00%

2027 $ 0.030652 10.25%

2028 $ 0.032185 15.76%

2029 $ 0.033794 21.55%

2030 $ 0.035484 27.63%

2031 $ 0.037258 34.01%

2032 $ 0.039121 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.041077 47.75%

2034 $ 0.043131 55.13%

2035 $ 0.045288 62.89%

2036 $ 0.047552 71.03%

2037 $ 0.049930 79.59%

2038 $ 0.052426 88.56%

2039 $ 0.055048 97.99%

2040 $ 0.057800 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga SuperWalk GRND Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.027803 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.027806 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.027829 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.027917 0.41% Prediksi Harga SuperWalk GRND (GRND) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk GRND pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.027803 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga SuperWalk GRND (GRND) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk GRND, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.027806 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga SuperWalk GRND (GRND) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk GRND, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.027829 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga SuperWalk GRND (GRND) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk GRND adalah $0.027917 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga SuperWalk GRND Saat Ini

Suplai Peredaran 707.66M
Kap. Pasar $ 19.31M

Suplai beredar GRND adalah 707.66M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 19.31M.

Harga Lampau SuperWalk GRND

Suplai SuperWalk GRND(GRND) yang beredar adalah 707.66M GRND , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $19,306,036 .

Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah
24 jam 0.00% $ 0 $ 0.029273 $ 0.027076

7 Hari -4.65% $ -0.001295 $ 0.034089 $ 0.024974

30 Days -20.13% $ -0.005597 $ 0.034089 $ 0.024974 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, SuperWalk GRND telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.00% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, SuperWalk GRND trading pada harga tertinggi $0.034089 dan terendah $0.024974 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -4.65% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut GRND di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, SuperWalk GRND telah mengalami perubahan -20.13% , mencerminkan sekitar $-0.005597 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa GRND dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga SuperWalk GRND (GRND )? Modul Prediksi Harga SuperWalk GRND adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga GRND di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap SuperWalk GRND pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan GRND, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga SuperWalk GRND. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan GRND. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum GRND untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan SuperWalk GRND.

Mengapa Prediksi Harga GRND Penting?

Prediksi Harga GRND sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab:

Berapa prediksi harga GRND bulan depan?
Menurut alat prediksi harga SuperWalk GRND (GRND), prakiraan harga GRND akan meningkat berdasarkan input pertumbuhan yang diberikan.

Berapa harga 1 GRND pada tahun 2026?
Menurut modul prediksi di atas, GRND akan meningkat berdasarkan tingkat pertumbuhan yang dimasukkan pada tahun 2026.

Berapa prakiraan harga GRND pada tahun 2027?
SuperWalk GRND (GRND) diperkirakan akan mencapai harga tertentu per 1 GRND pada tahun 2027 berdasarkan input pertumbuhan.

Berapa estimasi target harga GRND pada tahun 2028?
Berdasarkan input prediksi harga Anda, SuperWalk GRND (GRND) akan mengalami pertumbuhan dengan estimasi target harga pada tahun 2028.

Berapa estimasi target harga GRND pada tahun 2029?
Berdasarkan input prediksi harga Anda, SuperWalk GRND (GRND) akan mengalami pertumbuhan dengan estimasi target harga pada tahun 2029.

Berapa harga 1 GRND pada tahun 2030?
Menurut modul prediksi di atas, GRND akan mencapai harga tertentu pada tahun 2030 berdasarkan tingkat pertumbuhan yang dimasukkan.

Berapa prediksi harga GRND untuk tahun 2040?
SuperWalk GRND (GRND) diperkirakan akan mencapai harga tertentu per 1 GRND pada tahun 2040 berdasarkan tingkat pertumbuhan yang dimasukkan.