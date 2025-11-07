BursaDEX+
Harga live SuperWalk GRND hari ini adalah 0.02796521 USD. Lacak informasi harga aktual GRND ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GRND dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang GRND

Info Harga GRND

Penjelasan GRND

Situs Web Resmi GRND

Tokenomi GRND

Prakiraan Harga GRND

Harga Live 1 GRND ke USD:

$0.02796521
+7.60%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
Grafik Harga Live SuperWalk GRND (GRND)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:48:34 (UTC+8)

Informasi Harga SuperWalk GRND (GRND) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.02598365
Low 24 Jam
$ 0.02848746
High 24 Jam

-1.13%

+7.63%

-4.25%

-4.25%

Harga aktual SuperWalk GRND (GRND) adalah $0.02796521. Selama 24 jam terakhir, GRND diperdagangkan antara low $ 0.02598365 dan high $ 0.02848746, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highGRND adalah $ 0.384843, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.02367156.

Dalam hal kinerja jangka pendek, GRND telah berubah sebesar -1.13% selama 1 jam terakhir, +7.63% selama 24 jam, dan -4.25% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar SuperWalk GRND (GRND)

$ 19.78M
--
Kapitalisasi Pasar SuperWalk GRND saat ini adalah $ 19.78M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GRND adalah 707.66M, dan total suplainya sebesar 987522926.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 27.61M.

Riwayat Harga SuperWalk GRND (GRND) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga SuperWalk GRND ke USD adalah $ +0.00198156.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga SuperWalk GRND ke USD adalah $ -0.0052956823.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga SuperWalk GRND ke USD adalah $ -0.0116894018.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga SuperWalk GRND ke USD adalah $ -0.0307738036664162.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00198156+7.63%
30 Days$ -0.0052956823-18.93%
60 Hari$ -0.0116894018-41.79%
90 Hari$ -0.0307738036664162-52.39%

Apa yang dimaksud dengan SuperWalk GRND (GRND)

SuperWalk team has a vision that we make building active and healthy habits easier around the world. By operating community-based running app ‘Proground’ for 9 months, SuperWalk team carried out R&D on walking pattern recognition, GPS tracking and Vehicle Detection.

In SuperWalk ecosystem, walkers and runners buy NFT shoes to start Pro Mode, earn $GRND by moving at the targeted speed and upgrade them to get more rewards. In addition, non-crypto users can access SuperWalk ecosystem by just downloading and earning a small amount of $WALK in Basic Mode.

SuperWalk has a vision that holders use their NFT shoes on ZEPETO metaverse with 300 million users and get real sneakers from Kream, which is the fastest growing sneakers resell platform in East Asia. By integrating in-app exercise data, metaverse communities and tangible shoes rewards, SuperWalk will create a unique fitness ecosystem around the world.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya SuperWalk GRND (GRND)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga SuperWalk GRND (USD)

Berapa nilai SuperWalk GRND (GRND) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda SuperWalk GRND (GRND) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk SuperWalk GRND.

Cek prediksi harga SuperWalk GRND sekarang!

GRND ke Mata Uang Lokal

Tokenomi SuperWalk GRND (GRND)

Memahami tokenomi SuperWalk GRND (GRND) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GRND sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang SuperWalk GRND (GRND)

Berapa nilai SuperWalk GRND (GRND) hari ini?
Harga live GRND dalam USD adalah 0.02796521 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga GRND ke USD saat ini?
Harga GRND ke USD saat ini adalah $ 0.02796521. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar SuperWalk GRND?
Kapitalisasi pasar GRND adalah $ 19.78M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar GRND?
Suplai beredar GRND adalah 707.66M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) GRND?
GRND mencapai harga ATH sebesar 0.384843 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) GRND?
GRND mencapai harga ATL 0.02367156 USD.
Berapa volume perdagangan GRND?
Volume perdagangan 24 jam live GRND adalah -- USD.
Akankah harga GRND naik lebih tinggi tahun ini?
GRND mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GRND untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:48:34 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

