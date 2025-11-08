Bursa MEXC / Prediksi Harga Kripto / Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) /

Prediksi Harga Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) (USD)

Dapatkan prediksi harga Sygnum FIUSD Liquidity Fund untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan FIUSD dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Sygnum FIUSD Liquidity Fund % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Sygnum FIUSD Liquidity Fund untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Sygnum FIUSD Liquidity Fund berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 11,653.36 pada tahun 2025. Prediksi Harga Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Sygnum FIUSD Liquidity Fund berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 12,236.028 pada tahun 2026. Prediksi Harga Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan FIUSD pada tahun 2027 adalah $ 12,847.8294 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan FIUSD pada tahun 2028 adalah $ 13,490.2208 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target FIUSD pada tahun 2029 adalah $ 14,164.7319 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target FIUSD pada tahun 2030 adalah $ 14,872.9685 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Sygnum FIUSD Liquidity Fund berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 24,226.4984. Prediksi Harga Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Sygnum FIUSD Liquidity Fund berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 39,462.4132. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 11,653.36 0.00%

2026 $ 12,236.028 5.00%

2027 $ 12,847.8294 10.25%

2028 $ 13,490.2208 15.76%

2029 $ 14,164.7319 21.55%

2030 $ 14,872.9685 27.63%

2031 $ 15,616.6169 34.01%

2032 $ 16,397.4477 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 17,217.3201 47.75%

2034 $ 18,078.1861 55.13%

2035 $ 18,982.0954 62.89%

2036 $ 19,931.2002 71.03%

2037 $ 20,927.7602 79.59%

2038 $ 21,974.1482 88.56%

2039 $ 23,072.8557 97.99%

2040 $ 24,226.4984 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Sygnum FIUSD Liquidity Fund Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 11,653.36 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 11,654.9563 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 11,664.5344 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 11,701.2505 0.41% Prediksi Harga Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk FIUSD pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $11,653.36 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk FIUSD, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $11,654.9563 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk FIUSD, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $11,664.5344 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk FIUSD adalah $11,701.2505 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Sygnum FIUSD Liquidity Fund Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 46.59M$ 46.59M $ 46.59M Suplai Peredaran 4.00K 4.00K 4.00K Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga FIUSD terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar FIUSD adalah 4.00K dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 46.59M. Lihat Harga FIUSD Live

Harga Lampau Sygnum FIUSD Liquidity Fund Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Sygnum FIUSD Liquidity Fund, harga Sygnum FIUSD Liquidity Fund saat ini adalah 11,653.36USD. Suplai Sygnum FIUSD Liquidity Fund(FIUSD) yang beredar adalah 4.00K FIUSD , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $46,586,171 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.03% $ 3.8 $ 11,653.36 $ 11,649.56

7 Hari 0.08% $ 8.9462 $ 11,653.36 $ 11,611.58

30 Days 0.36% $ 41.9299 $ 11,653.36 $ 11,611.58 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Sygnum FIUSD Liquidity Fund telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $3.8 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.03% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Sygnum FIUSD Liquidity Fund trading pada harga tertinggi $11,653.36 dan terendah $11,611.58 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.08% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut FIUSD di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Sygnum FIUSD Liquidity Fund telah mengalami perubahan 0.36% , mencerminkan sekitar $41.9299 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa FIUSD dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD )? Modul Prediksi Harga Sygnum FIUSD Liquidity Fund adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga FIUSD di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Sygnum FIUSD Liquidity Fund pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan FIUSD, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Sygnum FIUSD Liquidity Fund. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan FIUSD. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum FIUSD untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Sygnum FIUSD Liquidity Fund.

Mengapa Prediksi Harga FIUSD Penting?

Prediksi Harga FIUSD sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi FIUSD sekarang? Menurut prediksi Anda, FIUSD akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga FIUSD bulan depan? Menurut alat prediksi harga Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD), prakiraan harga FIUSD akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 FIUSD pada tahun 2026? Harga 1 Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, FIUSD akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga FIUSD pada tahun 2027? Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 FIUSD pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga FIUSD pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga FIUSD pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 FIUSD pada tahun 2030? Harga 1 Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, FIUSD akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga FIUSD untuk tahun 2040? Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 FIUSD pada tahun 2040.