Harga live Sygnum FIUSD Liquidity Fund hari ini adalah 11,649.56 USD. Lacak informasi harga aktual FIUSD ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga FIUSD dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang FIUSD

Info Harga FIUSD

Penjelasan FIUSD

Situs Web Resmi FIUSD

Tokenomi FIUSD

Prakiraan Harga FIUSD

Harga Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD)

Harga Live 1 FIUSD ke USD:

$11,649.56
0.00%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
Grafik Harga Live Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:43:27 (UTC+8)

Informasi Harga Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 11,648.29
Low 24 Jam
$ 11,649.56
High 24 Jam

$ 11,648.29
$ 11,649.56
$ 11,649.56
$ 11,251.76
0.00%

+0.01%

+0.08%

+0.08%

Harga aktual Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) adalah $11,649.56. Selama 24 jam terakhir, FIUSD diperdagangkan antara low $ 11,648.29 dan high $ 11,649.56, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highFIUSD adalah $ 11,649.56, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 11,251.76.

Dalam hal kinerja jangka pendek, FIUSD telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, +0.01% selama 24 jam, dan +0.08% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD)

$ 46.57M
--
$ 46.57M
4.00K
3,997.66
Kapitalisasi Pasar Sygnum FIUSD Liquidity Fund saat ini adalah $ 46.57M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FIUSD adalah 4.00K, dan total suplainya sebesar 3997.66. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 46.57M.

Riwayat Harga Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Sygnum FIUSD Liquidity Fund ke USD adalah $ +1.27.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Sygnum FIUSD Liquidity Fund ke USD adalah $ +39.4232759960.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Sygnum FIUSD Liquidity Fund ke USD adalah $ +79.8134654720.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Sygnum FIUSD Liquidity Fund ke USD adalah $ +117.20.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +1.27+0.01%
30 Days$ +39.4232759960+0.34%
60 Hari$ +79.8134654720+0.69%
90 Hari$ +117.20+1.02%

Apa yang dimaksud dengan Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD)

This project focuses on the tokenization of Fidelity International's Money Market Fund by Sygnum Bank, specifically the Fidelity Institutional Liquidity Fund (ILF) USD Fund Class G Acc. Sygnum Bank is the token issuer of the above mentioned.

Sumber Daya Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Sygnum FIUSD Liquidity Fund (USD)

Berapa nilai Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Sygnum FIUSD Liquidity Fund.

Cek prediksi harga Sygnum FIUSD Liquidity Fund sekarang!

FIUSD ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD)

Memahami tokenomi Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token FIUSD sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD)

Berapa nilai Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) hari ini?
Harga live FIUSD dalam USD adalah 11,649.56 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga FIUSD ke USD saat ini?
Harga FIUSD ke USD saat ini adalah $ 11,649.56. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Sygnum FIUSD Liquidity Fund?
Kapitalisasi pasar FIUSD adalah $ 46.57M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar FIUSD?
Suplai beredar FIUSD adalah 4.00K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) FIUSD?
FIUSD mencapai harga ATH sebesar 11,649.56 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) FIUSD?
FIUSD mencapai harga ATL 11,251.76 USD.
Berapa volume perdagangan FIUSD?
Volume perdagangan 24 jam live FIUSD adalah -- USD.
Akankah harga FIUSD naik lebih tinggi tahun ini?
FIUSD mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga FIUSD untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:43:27 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

