Prediksi Harga Synthetix sUSD (SUSD) (USD)

Dapatkan prediksi harga Synthetix sUSD untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan SUSD dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Synthetix sUSD % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Synthetix sUSD untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Synthetix sUSD (SUSD) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Synthetix sUSD berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.970695 pada tahun 2025. Prediksi Harga Synthetix sUSD (SUSD) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Synthetix sUSD berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 1.0192 pada tahun 2026. Prediksi Harga Synthetix sUSD (SUSD) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan SUSD pada tahun 2027 adalah $ 1.0701 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Synthetix sUSD (SUSD) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan SUSD pada tahun 2028 adalah $ 1.1237 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Synthetix sUSD (SUSD) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SUSD pada tahun 2029 adalah $ 1.1798 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Synthetix sUSD (SUSD) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SUSD pada tahun 2030 adalah $ 1.2388 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Synthetix sUSD (SUSD) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Synthetix sUSD berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 2.0180. Prediksi Harga Synthetix sUSD (SUSD) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Synthetix sUSD berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 3.2871. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.970695 0.00%

2026 $ 1.0192 5.00%

2027 $ 1.0701 10.25%

2028 $ 1.1237 15.76%

2029 $ 1.1798 21.55%

2030 $ 1.2388 27.63%

2031 $ 1.3008 34.01%

2032 $ 1.3658 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.4341 47.75%

2034 $ 1.5058 55.13%

2035 $ 1.5811 62.89%

2036 $ 1.6602 71.03%

2037 $ 1.7432 79.59%

2038 $ 1.8303 88.56%

2039 $ 1.9219 97.99%

2040 $ 2.0180 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Synthetix sUSD Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.970695 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.970827 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.971625 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.974684 0.41% Prediksi Harga Synthetix sUSD (SUSD) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk SUSD pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.970695 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Synthetix sUSD (SUSD) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk SUSD, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.970827 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Synthetix sUSD (SUSD) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk SUSD, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.971625 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Synthetix sUSD (SUSD) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk SUSD adalah $0.974684 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Synthetix sUSD Saat Ini
Kap. Pasar $ 42.39M
Suplai Peredaran 43.66M
Selanjutnya, suplai beredar SUSD adalah 43.66M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 42.39M.

Harga Lampau Synthetix sUSD Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Synthetix sUSD, harga Synthetix sUSD saat ini adalah 0.970695USD. Suplai Synthetix sUSD(SUSD) yang beredar adalah 43.66M SUSD , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $42,394,521 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.47% $ -0.004664 $ 0.983003 $ 0.968594

7 Hari -2.10% $ -0.020450 $ 0.995110 $ 0.969532

30 Days -2.59% $ -0.025145 $ 0.995110 $ 0.969532 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Synthetix sUSD telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.004664 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -0.47% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Synthetix sUSD trading pada harga tertinggi $0.995110 dan terendah $0.969532 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -2.10% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut SUSD di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Synthetix sUSD telah mengalami perubahan -2.59% , mencerminkan sekitar $-0.025145 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa SUSD dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Synthetix sUSD (SUSD )? Modul Prediksi Harga Synthetix sUSD adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga SUSD di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Synthetix sUSD pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan SUSD, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Synthetix sUSD. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan SUSD. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum SUSD untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Synthetix sUSD.

Mengapa Prediksi Harga SUSD Penting?

Prediksi Harga SUSD sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

