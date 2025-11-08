Prediksi Harga Tellor Tributes (TRB) (USD)

Dapatkan prediksi harga Tellor Tributes untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan TRB dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Tellor Tributes % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Tellor Tributes untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Tellor Tributes (TRB) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Tellor Tributes berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 27.17 pada tahun 2025. Prediksi Harga Tellor Tributes (TRB) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Tellor Tributes berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 28.5285 pada tahun 2026. Prediksi Harga Tellor Tributes (TRB) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan TRB pada tahun 2027 adalah $ 29.9549 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Tellor Tributes (TRB) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan TRB pada tahun 2028 adalah $ 31.4526 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Tellor Tributes (TRB) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target TRB pada tahun 2029 adalah $ 33.0253 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Tellor Tributes (TRB) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target TRB pada tahun 2030 adalah $ 34.6765 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Tellor Tributes (TRB) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Tellor Tributes berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 56.4844. Prediksi Harga Tellor Tributes (TRB) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Tellor Tributes berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 92.0072. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 27.17 0.00%

2026 $ 28.5285 5.00%

2027 $ 29.9549 10.25%

2028 $ 31.4526 15.76%

2029 $ 33.0253 21.55%

2030 $ 34.6765 27.63%

2031 $ 36.4103 34.01%

2032 $ 38.2309 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 40.1424 47.75%

2034 $ 42.1495 55.13%

2035 $ 44.2570 62.89%

2036 $ 46.4699 71.03%

2037 $ 48.7934 79.59%

2038 $ 51.2330 88.56%

2039 $ 53.7947 97.99%

2040 $ 56.4844 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Tellor Tributes Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 27.17 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 27.1737 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 27.1960 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 27.2816 0.41% Prediksi Harga Tellor Tributes (TRB) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk TRB pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $27.17 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Tellor Tributes (TRB) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk TRB, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $27.1737 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Tellor Tributes (TRB) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk TRB, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $27.1960 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Tellor Tributes (TRB) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk TRB adalah $27.2816 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Tellor Tributes Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 74.15M$ 74.15M $ 74.15M Suplai Peredaran 2.73M 2.73M 2.73M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga TRB terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar TRB adalah 2.73M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 74.15M. Lihat Harga TRB Live

Harga Lampau Tellor Tributes Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Tellor Tributes, harga Tellor Tributes saat ini adalah 27.17USD. Suplai Tellor Tributes(TRB) yang beredar adalah 2.73M TRB , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $74,149,102 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 19.66% $ 4.46 $ 29.61 $ 22.71

7 Hari 2.25% $ 0.610292 $ 32.3433 $ 21.4426

30 Days -17.25% $ -4.6886 $ 32.3433 $ 21.4426 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Tellor Tributes telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $4.46 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 19.66% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Tellor Tributes trading pada harga tertinggi $32.3433 dan terendah $21.4426 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 2.25% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut TRB di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Tellor Tributes telah mengalami perubahan -17.25% , mencerminkan sekitar $-4.6886 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa TRB dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Tellor Tributes (TRB )? Modul Prediksi Harga Tellor Tributes adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga TRB di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Tellor Tributes pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan TRB, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Tellor Tributes. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan TRB. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum TRB untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Tellor Tributes.

Mengapa Prediksi Harga TRB Penting?

Prediksi Harga TRB sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi TRB sekarang? Menurut prediksi Anda, TRB akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga TRB bulan depan? Menurut alat prediksi harga Tellor Tributes (TRB), prakiraan harga TRB akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 TRB pada tahun 2026? Harga 1 Tellor Tributes (TRB) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, TRB akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga TRB pada tahun 2027? Tellor Tributes (TRB) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 TRB pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga TRB pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Tellor Tributes (TRB) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga TRB pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Tellor Tributes (TRB) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 TRB pada tahun 2030? Harga 1 Tellor Tributes (TRB) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, TRB akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga TRB untuk tahun 2040? Tellor Tributes (TRB) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 TRB pada tahun 2040.