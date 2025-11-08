Bursa MEXC / Prediksi Harga Kripto / The Spirit of Gambling (TOKABU) /

Prediksi Harga The Spirit of Gambling (TOKABU) (USD)

Dapatkan prediksi harga The Spirit of Gambling untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan TOKABU dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga The Spirit of Gambling % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga The Spirit of Gambling untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga The Spirit of Gambling (TOKABU) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, The Spirit of Gambling berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.006352 pada tahun 2025. Prediksi Harga The Spirit of Gambling (TOKABU) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, The Spirit of Gambling berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.006669 pada tahun 2026. Prediksi Harga The Spirit of Gambling (TOKABU) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan TOKABU pada tahun 2027 adalah $ 0.007003 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga The Spirit of Gambling (TOKABU) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan TOKABU pada tahun 2028 adalah $ 0.007353 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga The Spirit of Gambling (TOKABU) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target TOKABU pada tahun 2029 adalah $ 0.007720 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga The Spirit of Gambling (TOKABU) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target TOKABU pada tahun 2030 adalah $ 0.008107 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga The Spirit of Gambling (TOKABU) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga The Spirit of Gambling berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.013205. Prediksi Harga The Spirit of Gambling (TOKABU) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga The Spirit of Gambling berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.021510. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.006352 0.00%

2026 $ 0.006669 5.00%

2027 $ 0.007003 10.25%

2028 $ 0.007353 15.76%

2029 $ 0.007720 21.55%

2030 $ 0.008107 27.63%

2031 $ 0.008512 34.01%

2032 $ 0.008938 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.009384 47.75%

2034 $ 0.009854 55.13%

2035 $ 0.010346 62.89%

2036 $ 0.010864 71.03%

2037 $ 0.011407 79.59%

2038 $ 0.011977 88.56%

2039 $ 0.012576 97.99%

2040 $ 0.013205 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga The Spirit of Gambling Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.006352 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.006352 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.006358 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.006378 0.41% Prediksi Harga The Spirit of Gambling (TOKABU) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk TOKABU pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.006352 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga The Spirit of Gambling (TOKABU) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk TOKABU, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.006352 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga The Spirit of Gambling (TOKABU) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk TOKABU, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.006358 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga The Spirit of Gambling (TOKABU) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk TOKABU adalah $0.006378 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga The Spirit of Gambling Saat Ini
Harga Saat Ini ---- --
Perubahan Harga (24 Jam) --
Kap. Pasar $ 6.34M$ 6.34M $ 6.34M
Suplai Peredaran 998.66M 998.66M 998.66M
Volume (24 Jam) ---- --
Volume (24 Jam) --
Harga TOKABU terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar TOKABU adalah 998.66M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 6.34M.

Harga Lampau The Spirit of Gambling Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live The Spirit of Gambling, harga The Spirit of Gambling saat ini adalah 0.006352USD. Suplai The Spirit of Gambling(TOKABU) yang beredar adalah 998.66M TOKABU , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $6,343,574 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 5.58% $ 0.000335 $ 0.007637 $ 0.005835

7 Hari -10.12% $ -0.000643 $ 0.014951 $ 0.005835

30 Days -56.41% $ -0.003583 $ 0.014951 $ 0.005835 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, The Spirit of Gambling telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000335 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 5.58% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, The Spirit of Gambling trading pada harga tertinggi $0.014951 dan terendah $0.005835 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -10.12% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut TOKABU di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, The Spirit of Gambling telah mengalami perubahan -56.41% , mencerminkan sekitar $-0.003583 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa TOKABU dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga The Spirit of Gambling (TOKABU )? Modul Prediksi Harga The Spirit of Gambling adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga TOKABU di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap The Spirit of Gambling pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan TOKABU, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga The Spirit of Gambling. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan TOKABU. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum TOKABU untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan The Spirit of Gambling.

Mengapa Prediksi Harga TOKABU Penting?

Prediksi Harga TOKABU sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

