Prediksi Harga Unagi Token (UNA) (USD)

Dapatkan prediksi harga Unagi Token untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan UNA dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Unagi Token % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Unagi Token untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Unagi Token (UNA) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Unagi Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.024371 pada tahun 2025. Prediksi Harga Unagi Token (UNA) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Unagi Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.025589 pada tahun 2026. Prediksi Harga Unagi Token (UNA) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan UNA pada tahun 2027 adalah $ 0.026869 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Unagi Token (UNA) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan UNA pada tahun 2028 adalah $ 0.028212 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Unagi Token (UNA) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target UNA pada tahun 2029 adalah $ 0.029623 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Unagi Token (UNA) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target UNA pada tahun 2030 adalah $ 0.031104 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Unagi Token (UNA) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Unagi Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.050666. Prediksi Harga Unagi Token (UNA) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Unagi Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.082529. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.024371 0.00%

2026 $ 0.025589 5.00%

2027 $ 0.026869 10.25%

2028 $ 0.028212 15.76%

2029 $ 0.029623 21.55%

2030 $ 0.031104 27.63%

2031 $ 0.032659 34.01%

2032 $ 0.034292 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.036007 47.75%

2034 $ 0.037807 55.13%

2035 $ 0.039698 62.89%

2036 $ 0.041683 71.03%

2037 $ 0.043767 79.59%

2038 $ 0.045955 88.56%

2039 $ 0.048253 97.99%

2040 $ 0.050666 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Unagi Token Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.024371 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.024374 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.024394 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.024471 0.41% Prediksi Harga Unagi Token (UNA) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk UNA pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.024371 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Unagi Token (UNA) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk UNA, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.024374 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Unagi Token (UNA) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk UNA, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.024394 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Unagi Token (UNA) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk UNA adalah $0.024471 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Unagi Token Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 16.48M$ 16.48M $ 16.48M Suplai Peredaran 676.04M 676.04M 676.04M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga UNA terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar UNA adalah 676.04M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 16.48M. Lihat Harga UNA Live

Harga Lampau Unagi Token Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Unagi Token, harga Unagi Token saat ini adalah 0.024371USD. Suplai Unagi Token(UNA) yang beredar adalah 676.04M UNA , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $16,481,661 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 2.03% $ 0.000484 $ 0.025767 $ 0.023432

7 Hari -25.64% $ -0.006249 $ 0.051486 $ 0.020362

30 Days -52.62% $ -0.012825 $ 0.051486 $ 0.020362 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Unagi Token telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000484 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 2.03% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Unagi Token trading pada harga tertinggi $0.051486 dan terendah $0.020362 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -25.64% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut UNA di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Unagi Token telah mengalami perubahan -52.62% , mencerminkan sekitar $-0.012825 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa UNA dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Unagi Token (UNA )? Modul Prediksi Harga Unagi Token adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga UNA di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Unagi Token pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan UNA, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Unagi Token. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan UNA. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum UNA untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Unagi Token.

Mengapa Prediksi Harga UNA Penting?

Prediksi Harga UNA sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi UNA sekarang? Menurut prediksi Anda, UNA akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga UNA bulan depan? Menurut alat prediksi harga Unagi Token (UNA), prakiraan harga UNA akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 UNA pada tahun 2026? Harga 1 Unagi Token (UNA) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, UNA akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga UNA pada tahun 2027? Unagi Token (UNA) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 UNA pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga UNA pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Unagi Token (UNA) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga UNA pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Unagi Token (UNA) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 UNA pada tahun 2030? Harga 1 Unagi Token (UNA) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, UNA akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga UNA untuk tahun 2040? Unagi Token (UNA) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 UNA pada tahun 2040.