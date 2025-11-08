Prediksi Harga Vestra DAO (VSTR) (USD)

Dapatkan prediksi harga Vestra DAO untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan VSTR dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli VSTR

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Vestra DAO % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Vestra DAO untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Vestra DAO (VSTR) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Vestra DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.010796 pada tahun 2025. Prediksi Harga Vestra DAO (VSTR) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Vestra DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.011336 pada tahun 2026. Prediksi Harga Vestra DAO (VSTR) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan VSTR pada tahun 2027 adalah $ 0.011903 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Vestra DAO (VSTR) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan VSTR pada tahun 2028 adalah $ 0.012498 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Vestra DAO (VSTR) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target VSTR pada tahun 2029 adalah $ 0.013123 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Vestra DAO (VSTR) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target VSTR pada tahun 2030 adalah $ 0.013779 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Vestra DAO (VSTR) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Vestra DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.022445. Prediksi Harga Vestra DAO (VSTR) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Vestra DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.036562. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.010796 0.00%

2026 $ 0.011336 5.00%

2027 $ 0.011903 10.25%

2028 $ 0.012498 15.76%

2029 $ 0.013123 21.55%

2030 $ 0.013779 27.63%

2031 $ 0.014468 34.01%

2032 $ 0.015192 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.015951 47.75%

2034 $ 0.016749 55.13%

2035 $ 0.017586 62.89%

2036 $ 0.018466 71.03%

2037 $ 0.019389 79.59%

2038 $ 0.020359 88.56%

2039 $ 0.021377 97.99%

2040 $ 0.022445 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Vestra DAO Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.010796 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.010798 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.010807 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.010841 0.41% Prediksi Harga Vestra DAO (VSTR) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk VSTR pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.010796 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Vestra DAO (VSTR) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk VSTR, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.010798 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Vestra DAO (VSTR) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk VSTR, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.010807 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Vestra DAO (VSTR) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk VSTR adalah $0.010841 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Vestra DAO Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 17.36M$ 17.36M $ 17.36M Suplai Peredaran 1.61B 1.61B 1.61B Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga VSTR terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar VSTR adalah 1.61B dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 17.36M. Lihat Harga VSTR Live

Harga Lampau Vestra DAO Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Vestra DAO, harga Vestra DAO saat ini adalah 0.010796USD. Suplai Vestra DAO(VSTR) yang beredar adalah 1.61B VSTR , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $17,360,235 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -8.49% $ -0.001002 $ 0.011798 $ 0.010686

7 Hari 15.08% $ 0.001628 $ 0.014457 $ 0.004716

30 Days 126.38% $ 0.013645 $ 0.014457 $ 0.004716 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Vestra DAO telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.001002 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -8.49% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Vestra DAO trading pada harga tertinggi $0.014457 dan terendah $0.004716 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 15.08% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut VSTR di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Vestra DAO telah mengalami perubahan 126.38% , mencerminkan sekitar $0.013645 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa VSTR dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Vestra DAO (VSTR )? Modul Prediksi Harga Vestra DAO adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga VSTR di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Vestra DAO pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan VSTR, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Vestra DAO. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan VSTR. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum VSTR untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Vestra DAO.

Mengapa Prediksi Harga VSTR Penting?

Prediksi Harga VSTR sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi VSTR sekarang? Menurut prediksi Anda, VSTR akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga VSTR bulan depan? Menurut alat prediksi harga Vestra DAO (VSTR), prakiraan harga VSTR akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 VSTR pada tahun 2026? Harga 1 Vestra DAO (VSTR) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, VSTR akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga VSTR pada tahun 2027? Vestra DAO (VSTR) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 VSTR pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga VSTR pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Vestra DAO (VSTR) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga VSTR pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Vestra DAO (VSTR) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 VSTR pada tahun 2030? Harga 1 Vestra DAO (VSTR) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, VSTR akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga VSTR untuk tahun 2040? Vestra DAO (VSTR) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 VSTR pada tahun 2040. Daftar Sekarang