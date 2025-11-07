BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Vestra DAO hari ini adalah 0.01248172 USD. Lacak informasi harga aktual VSTR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga VSTR dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Vestra DAO hari ini adalah 0.01248172 USD. Lacak informasi harga aktual VSTR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga VSTR dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang VSTR

Info Harga VSTR

Penjelasan VSTR

Whitepaper VSTR

Situs Web Resmi VSTR

Tokenomi VSTR

Prakiraan Harga VSTR

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Vestra DAO

Harga Vestra DAO (VSTR)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 VSTR ke USD:

$0.01246202
$0.01246202$0.01246202
-3.50%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Vestra DAO (VSTR)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:54:51 (UTC+8)

Informasi Harga Vestra DAO (VSTR) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01161336
$ 0.01161336$ 0.01161336
Low 24 Jam
$ 0.01312497
$ 0.01312497$ 0.01312497
High 24 Jam

$ 0.01161336
$ 0.01161336$ 0.01161336

$ 0.01312497
$ 0.01312497$ 0.01312497

$ 0.01653066
$ 0.01653066$ 0.01653066

$ 0.00124947
$ 0.00124947$ 0.00124947

-0.71%

-3.37%

+29.73%

+29.73%

Harga aktual Vestra DAO (VSTR) adalah $0.01248172. Selama 24 jam terakhir, VSTR diperdagangkan antara low $ 0.01161336 dan high $ 0.01312497, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highVSTR adalah $ 0.01653066, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00124947.

Dalam hal kinerja jangka pendek, VSTR telah berubah sebesar -0.71% selama 1 jam terakhir, -3.37% selama 24 jam, dan +29.73% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Vestra DAO (VSTR)

$ 20.05M
$ 20.05M$ 20.05M

--
----

$ 624.08M
$ 624.08M$ 624.08M

1.61B
1.61B 1.61B

49,999,880,000.0
49,999,880,000.0 49,999,880,000.0

Kapitalisasi Pasar Vestra DAO saat ini adalah $ 20.05M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar VSTR adalah 1.61B, dan total suplainya sebesar 49999880000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 624.08M.

Riwayat Harga Vestra DAO (VSTR) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Vestra DAO ke USD adalah $ -0.0004358531757174.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Vestra DAO ke USD adalah $ +0.0193604358.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Vestra DAO ke USD adalah $ +0.0179389127.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Vestra DAO ke USD adalah $ +0.005233799239568239.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0004358531757174-3.37%
30 Days$ +0.0193604358+155.11%
60 Hari$ +0.0179389127+143.72%
90 Hari$ +0.005233799239568239+72.21%

Apa yang dimaksud dengan Vestra DAO (VSTR)

VestraDAO is a decentralized autonomous organization pioneering the future of SocialFi by seamlessly integrating social engagement with decentralized finance (DeFi) and Web3 solutions. Built on the principles of transparency, security, and community empowerment, VestraDAO provides a platform where users can actively participate in governance, earn rewards, stake VSTR and build meaningful connections within a decentralized ecosystem.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Vestra DAO (VSTR)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Vestra DAO (USD)

Berapa nilai Vestra DAO (VSTR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Vestra DAO (VSTR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Vestra DAO.

Cek prediksi harga Vestra DAO sekarang!

VSTR ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Vestra DAO (VSTR)

Memahami tokenomi Vestra DAO (VSTR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token VSTR sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Vestra DAO (VSTR)

Berapa nilai Vestra DAO (VSTR) hari ini?
Harga live VSTR dalam USD adalah 0.01248172 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga VSTR ke USD saat ini?
Harga VSTR ke USD saat ini adalah $ 0.01248172. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Vestra DAO?
Kapitalisasi pasar VSTR adalah $ 20.05M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar VSTR?
Suplai beredar VSTR adalah 1.61B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) VSTR?
VSTR mencapai harga ATH sebesar 0.01653066 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) VSTR?
VSTR mencapai harga ATL 0.00124947 USD.
Berapa volume perdagangan VSTR?
Volume perdagangan 24 jam live VSTR adalah -- USD.
Akankah harga VSTR naik lebih tinggi tahun ini?
VSTR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga VSTR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:54:51 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Vestra DAO (VSTR)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,539.07
$101,539.07$101,539.07

-0.45%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,338.92
$3,338.92$3,338.92

+1.18%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0894
$1.0894$1.0894

+26.96%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.16
$157.16$157.16

+0.79%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,539.07
$101,539.07$101,539.07

-0.45%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,338.92
$3,338.92$3,338.92

+1.18%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.16
$157.16$157.16

+0.79%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2193
$2.2193$2.2193

-0.68%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$965.88
$965.88$965.88

+3.45%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.845
$4.845$4.845

+384.50%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007800
$0.007800$0.007800

+265.51%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00002556
$0.00002556$0.00002556

+137.32%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$12.6569
$12.6569$12.6569

+107.15%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0970
$0.0970$0.0970

+94.00%