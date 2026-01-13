Prediksi Harga VICE (VICE) (USD)

Dapatkan prediksi harga VICE untuk tahun 2027, 2028, 2029, 2030, dan seterusnya. Prediksikan besarnya pertumbuhan VICE dalam lima tahun ke depan atau lebih dengan prakiraan instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli VICE

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga VICE % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga VICE untuk Tahun 2026–2050 (USD) Prediksi Harga VICE (VICE) untuk 2026 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, VICE kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.001198 pada tahun 2026. Prediksi Harga VICE (VICE) untuk 2027 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, VICE kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.001258 pada tahun 2027. Prediksi Harga VICE (VICE) untuk 2028 (Dalam 2 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, VICE diproyeksikan mencapai $ 0.001321 pada tahun 2028, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga VICE (VICE) untuk 2029 (Dalam 3 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, VICE diproyeksikan mencapai $ 0.001387 pada tahun 2029, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga VICE (VICE) untuk 2030 (Dalam 4 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga di atas, harga target VICE pada tahun 2030 adalah $ 0.001456 dengan estimasi tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga VICE (VICE) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun) Pada tahun 2040, harga VICE berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar97.99%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.002372. Prediksi Harga VICE (VICE) untuk Tahun 2050 (Dalam 24 Tahun) Pada tahun 2050, harga VICE berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar222.51%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.003864. Tahun Harga Pertumbuhan 2026 $ 0.001198 0.00%

2027 $ 0.001258 5.00%

2028 $ 0.001321 10.25%

2029 $ 0.001387 15.76%

2030 $ 0.001456 21.55%

2031 $ 0.001529 27.63%

2032 $ 0.001605 34.01%

2033 $ 0.001686 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2034 $ 0.001770 47.75%

2035 $ 0.001859 55.13%

2036 $ 0.001952 62.89%

2037 $ 0.002049 71.03%

2038 $ 0.002152 79.59%

2039 $ 0.002259 88.56%

2040 $ 0.002372 97.99%

2050 $ 0.003864 222.51% Prediksi Harga VICE Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan January 13, 2026(Hari ini) $ 0.001198 0.00%

January 14, 2026(Besok) $ 0.001198 0.01%

January 20, 2026(Minggu Ini) $ 0.001199 0.10%

February 12, 2026(30 Days) $ 0.001203 0.41% Prediksi Harga VICE (VICE) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk VICE pada January 13, 2026(Hari ini) , adalah $0.001198 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga VICE (VICE) Besok Untuk January 14, 2026(Besok), prediksi harga untuk VICE, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.001198 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga VICE (VICE) Minggu Ini Pada January 20, 2026(Minggu Ini), prediksi harga untuk VICE, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.001199 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga VICE (VICE) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk VICE adalah $0.001203 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga VICE Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 941.08K$ 941.08K $ 941.08K Suplai Peredaran 785.28M 785.28M 785.28M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga VICE terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar VICE adalah 785.28M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 941.08K. Lihat Harga VICE Live

Harga Lampau VICE Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live VICE, harga VICE saat ini adalah 0.001198USD. Suplai VICE(VICE) yang beredar adalah 785.28M VICE , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $941,079 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 3.96% $ 0 $ 0.001209 $ 0.001143

7 Hari -8.19% $ -0.000098 $ 0.001305 $ 0.001151

30 Days -5.37% $ -0.000064 $ 0.001305 $ 0.001151 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, VICE telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 3.96% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, VICE trading pada harga tertinggi $0.001305 dan terendah $0.001151 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -8.19% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut VICE di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, VICE telah mengalami perubahan -5.37% , mencerminkan sekitar $-0.000064 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa VICE dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga VICE (VICE )? Modul Prediksi Harga VICE adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga VICE di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap VICE pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan VICE, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga VICE. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan VICE. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum VICE untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan VICE.

Mengapa Prediksi Harga VICE Penting?

Prediksi Harga VICE sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi VICE sekarang? Menurut prediksi Anda, VICE akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga VICE bulan depan? Menurut alat prediksi harga VICE (VICE), prakiraan harga VICE akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 VICE pada tahun 2027 ? Harga saat ini untuk 1 VICE (VICE) adalah -- . Berdasarkan model prediksi di atas, VICE diperkirakan naik sebesar 0.00% , sehingga mencapai -- pada tahun 2027. Berapa prakiraan harga VICE di tahun 2028? VICE (VICE) diproyeksikan tumbuh sebesar 0.00% setiap tahun, sehingga mencapai harga -- per VICE pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga VICE di tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, VICE (VICE) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa estimasi target harga VICE di tahun 2030? Berdasarkan input prediksi harga Anda, VICE (VICE) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2030. Berapa harga 1 VICE pada tahun 2030? Harga 1 VICE (VICE) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, VICE akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga VICE untuk tahun 2040? VICE (VICE) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 VICE pada tahun 2040. Daftar Sekarang