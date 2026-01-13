Harga VICE Hari Ini

Harga live VICE (VICE) hari ini adalah $ 0.00119844, dengan perubahan 1.51% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi VICE ke USD saat ini adalah $ 0.00119844 per VICE.

VICE saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 941,871, dengan suplai yang beredar 785.28M VICE. Selama 24 jam terakhir, VICE diperdagangkan antara $ 0.00113109 (low) dan $ 0.0012168 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.097177, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00111872.

Dalam kinerja jangka pendek, VICE bergerak -0.41% dalam satu jam terakhir dan -7.77% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar VICE (VICE)

