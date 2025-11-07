Apa yang dimaksud dengan Synapse (SYN)

Synapse is a cross-chain layer protocol powering frictionless interoperability between blockchains. Bridge assets and swap to any chain Synapse is a cross-chain layer protocol powering frictionless interoperability between blockchains. Bridge assets and swap to any chain

Tokenomi Synapse (SYN)

Memahami tokenomi Synapse (SYN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SYN sekarang!

Sumber Daya Synapse

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Synapse, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Synapse Berapa nilai Synapse (SYN) hari ini? Harga live SYN dalam USD adalah 0.07434 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga SYN ke USD saat ini? $ 0.07434 . Cobalah Harga SYN ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Synapse? Kapitalisasi pasar SYN adalah $ 13.77M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar SYN? Suplai beredar SYN adalah 185.17M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) SYN? SYN mencapai harga ATH sebesar 5.014042221515074 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) SYN? SYN mencapai harga ATL 0.04652193484159027 USD . Berapa volume perdagangan SYN? Volume perdagangan 24 jam live SYN adalah $ 3.65M USD . Akankah harga SYN naik lebih tinggi tahun ini? SYN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SYN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Synapse (SYN)

