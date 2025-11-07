BursaDEX+
Harga live Synapse hari ini adalah 0.07434 USD. Lacak informasi harga aktual SYN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SYN dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang SYN

Info Harga SYN

Penjelasan SYN

Whitepaper SYN

Situs Web Resmi SYN

Tokenomi SYN

Prakiraan Harga SYN

Riwayat SYN

Panduan Membeli SYN

Konverter SYN ke Mata Uang Fiat

Spot SYN

Futures USDT-M SYN

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Synapse

Harga Synapse(SYN)

Harga Live 1 SYN ke USD:

$0.07434
$0.07434
-3.89%1D
USD
Grafik Harga Live Synapse (SYN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:45:00 (UTC+8)

Informasi Harga Synapse (SYN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.07209
$ 0.07209
Low 24 Jam
$ 0.0898
$ 0.0898
High 24 Jam

$ 0.07209
$ 0.07209

$ 0.0898
$ 0.0898

$ 5.014042221515074
$ 5.014042221515074

$ 0.04652193484159027
$ 0.04652193484159027

-2.02%

-3.88%

-2.12%

-2.12%

Harga aktual Synapse (SYN) adalah $ 0.07434. Selama 24 jam terakhir, SYN diperdagangkan antara low $ 0.07209 dan high $ 0.0898, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSYN adalah $ 5.014042221515074, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.04652193484159027.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SYN telah berubah sebesar -2.02% selama 1 jam terakhir, -3.88% selama 24 jam, dan -2.12% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Synapse (SYN)

No.948

$ 13.77M
$ 13.77M

$ 3.65M
$ 3.65M

$ 18.59M
$ 18.59M

185.17M
185.17M

250,000,000
250,000,000

200,105,421.70711368
200,105,421.70711368

74.06%

ETH

Kapitalisasi Pasar Synapse saat ini adalah $ 13.77M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 3.65M. Suplai beredar SYN adalah 185.17M, dan total suplainya sebesar 200105421.70711368. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 18.59M.

Riwayat Harga Synapse (SYN) USD

Pantau perubahan harga Synapse untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0030089-3.88%
30 Days$ -0.03655-32.97%
60 Hari$ -0.04664-38.56%
90 Hari$ -0.07791-51.18%
Perubahan Harga Synapse Hari Ini

Hari ini, SYN tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0030089 (-3.88%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Synapse 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.03655 (-32.97%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Synapse 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SYN terlihat mengalami perubahan $ -0.04664 (-38.56%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Synapse 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.07791 (-51.18%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Synapse (SYN)?

Lihat halaman Riwayat Harga Synapse sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Synapse (SYN)

Synapse is a cross-chain layer protocol powering frictionless interoperability between blockchains. Bridge assets and swap to any chain

Synapse tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Synapse Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SYN ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Synapse di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Synapse dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Synapse (USD)

Berapa nilai Synapse (SYN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Synapse (SYN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Synapse.

Cek prediksi harga Synapse sekarang!

Tokenomi Synapse (SYN)

Memahami tokenomi Synapse (SYN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SYN sekarang!

Cara membeli Synapse (SYN)

Ingin mengetahui cara membeli Synapse? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Synapse di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SYN ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Synapse

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Synapse, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Synapse
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Synapse

Berapa nilai Synapse (SYN) hari ini?
Harga live SYN dalam USD adalah 0.07434 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SYN ke USD saat ini?
Harga SYN ke USD saat ini adalah $ 0.07434. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Synapse?
Kapitalisasi pasar SYN adalah $ 13.77M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SYN?
Suplai beredar SYN adalah 185.17M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SYN?
SYN mencapai harga ATH sebesar 5.014042221515074 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SYN?
SYN mencapai harga ATL 0.04652193484159027 USD.
Berapa volume perdagangan SYN?
Volume perdagangan 24 jam live SYN adalah $ 3.65M USD.
Akankah harga SYN naik lebih tinggi tahun ini?
SYN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SYN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Synapse (SYN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator SYN ke USD

Jumlah

SYN
SYN
USD
USD

1 SYN = 0.07434 USD

Perdagangkan SYN

SYN/USDT
$0.07434
$0.07434
-3.65%

$101,205.66

$3,303.97

$154.91

$1.0890

$1.0003

$101,205.66

$3,303.97

$154.91

$2.2135

$1.0080

$0.00000

$0.00000

$30.65

$0.1075

$0.0003638

$0.013688

$4.131

$0.006586

$0.1075

$0.0000002328

