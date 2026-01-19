Prediksi Harga VNX (VNX) (USD)

Dapatkan prediksi harga VNX untuk tahun 2027, 2028, 2029, 2030, dan seterusnya. Prediksikan besarnya pertumbuhan VNX dalam lima tahun ke depan atau lebih dengan prakiraan instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga VNX % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga VNX untuk Tahun 2026–2050 (USD) Prediksi Harga VNX (VNX) untuk 2026 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, VNX kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.050632 pada tahun 2026. Prediksi Harga VNX (VNX) untuk 2027 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, VNX kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.053163 pada tahun 2027. Prediksi Harga VNX (VNX) untuk 2028 (Dalam 2 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, VNX diproyeksikan mencapai $ 0.055821 pada tahun 2028, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga VNX (VNX) untuk 2029 (Dalam 3 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, VNX diproyeksikan mencapai $ 0.058612 pada tahun 2029, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga VNX (VNX) untuk 2030 (Dalam 4 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga di atas, harga target VNX pada tahun 2030 adalah $ 0.061543 dengan estimasi tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga VNX (VNX) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun) Pada tahun 2040, harga VNX berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar97.99%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.100247. Prediksi Harga VNX (VNX) untuk Tahun 2050 (Dalam 24 Tahun) Pada tahun 2050, harga VNX berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar222.51%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.163293. Tahun Harga Pertumbuhan 2026 $ 0.050632 0.00%

2027 $ 0.053163 5.00%

2028 $ 0.055821 10.25%

2029 $ 0.058612 15.76%

2030 $ 0.061543 21.55%

2031 $ 0.064620 27.63%

2032 $ 0.067851 34.01%

2033 $ 0.071244 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2034 $ 0.074806 47.75%

2035 $ 0.078546 55.13%

2036 $ 0.082474 62.89%

2037 $ 0.086597 71.03%

2038 $ 0.090927 79.59%

2039 $ 0.095474 88.56%

2040 $ 0.100247 97.99%

2050 $ 0.163293 222.51% Prediksi Harga VNX Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan January 19, 2026(Hari ini) $ 0.050632 0.00%

January 20, 2026(Besok) $ 0.050638 0.01%

January 26, 2026(Minggu Ini) $ 0.050680 0.10%

February 18, 2026(30 Days) $ 0.050840 0.41% Prediksi Harga VNX (VNX) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk VNX pada January 19, 2026(Hari ini) , adalah $0.050632 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga VNX (VNX) Besok Untuk January 20, 2026(Besok), prediksi harga untuk VNX, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.050638 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga VNX (VNX) Minggu Ini Pada January 26, 2026(Minggu Ini), prediksi harga untuk VNX, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.050680 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga VNX (VNX) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk VNX adalah $0.050840 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga VNX Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 756.18K$ 756.18K $ 756.18K Suplai Peredaran 14.93M 14.93M 14.93M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga VNX terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar VNX adalah 14.93M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 756.18K. Lihat Harga VNX Live

Harga Lampau VNX Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live VNX, harga VNX saat ini adalah 0.050632USD. Suplai VNX(VNX) yang beredar adalah 14.93M VNX , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $756,183 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 2.02% $ 0.001002 $ 0.050642 $ 0.049624

7 Hari 2.02% $ 0.001023 $ 0.050641 $ 0.049624

30 Days 2.01% $ 0.001019 $ 0.050641 $ 0.049624 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, VNX telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.001002 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 2.02% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, VNX trading pada harga tertinggi $0.050641 dan terendah $0.049624 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 2.02% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut VNX di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, VNX telah mengalami perubahan 2.01% , mencerminkan sekitar $0.001019 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa VNX dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga VNX (VNX )? Modul Prediksi Harga VNX adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga VNX di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap VNX pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan VNX, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga VNX. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan VNX. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum VNX untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan VNX.

Mengapa Prediksi Harga VNX Penting?

Prediksi Harga VNX sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi VNX sekarang? Menurut prediksi Anda, VNX akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga VNX bulan depan? Menurut alat prediksi harga VNX (VNX), prakiraan harga VNX akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 VNX pada tahun 2027 ? Harga saat ini untuk 1 VNX (VNX) adalah -- . Berdasarkan model prediksi di atas, VNX diperkirakan naik sebesar 0.00% , sehingga mencapai -- pada tahun 2027. Berapa prakiraan harga VNX di tahun 2028? VNX (VNX) diproyeksikan tumbuh sebesar 0.00% setiap tahun, sehingga mencapai harga -- per VNX pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga VNX di tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, VNX (VNX) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa estimasi target harga VNX di tahun 2030? Berdasarkan input prediksi harga Anda, VNX (VNX) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2030. Berapa harga 1 VNX pada tahun 2030? Harga 1 VNX (VNX) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, VNX akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga VNX untuk tahun 2040? VNX (VNX) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 VNX pada tahun 2040.