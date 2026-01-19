Berapa nilai VNX saat ini?

VNX saat ini diperdagangkan seharga Rp855.768127971350000, dengan pergerakan harga sebesar 2.02% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.

Apa arah pergerakan VNX hari ini, naik atau turun?

VNX telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem Solana Ecosystem,Arbitrum Ecosystem.

Seberapa populer VNX hari ini?

Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual VNX.

Apa yang membuat VNX berbeda dari aset kripto lainnya?

Sebagai bagian dari kategori Solana Ecosystem,Arbitrum Ecosystem dan dibangun di atas jaringan --, VNX menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.

Berapa jumlah VNX yang beredar di pasar?

Terdapat 14934756.22886707 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tertinggi dan terendah VNX sepanjang masa?

Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp1261.85784832700000, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp838.17310393676200000, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.