Harga live VNX hari ini adalah 0.050633 USD. Kapitalisasi pasar VNX adalah 756,256 USD. Lacak informasi harga aktual VNX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live VNX hari ini adalah 0.050633 USD. Kapitalisasi pasar VNX adalah 756,256 USD. Lacak informasi harga aktual VNX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang VNX

Info Harga VNX

Penjelasan VNX

Situs Web Resmi VNX

Tokenomi VNX

Prakiraan Harga VNX

Harga VNX (VNX)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 VNX ke USD:

$0.050637
+2.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live VNX (VNX)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-19 09:30:00 (UTC+8)

Harga VNX Hari Ini

Harga live VNX (VNX) hari ini adalah $ 0.050633, dengan perubahan 2.02% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi VNX ke USD saat ini adalah $ 0.050633 per VNX.

VNX saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 756,256, dengan suplai yang beredar 14.93M VNX. Selama 24 jam terakhir, VNX diperdagangkan antara $ 0.04962432 (low) dan $ 0.050642 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.07466, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.04959196.

Dalam kinerja jangka pendek, VNX bergerak -0.00% dalam satu jam terakhir dan +2.02% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar VNX (VNX)

$ 756.26K
--
$ 15.19M
14.93M
299,999,999.9999999
Kapitalisasi Pasar VNX saat ini adalah $ 756.26K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar VNX adalah 14.93M, dan total suplainya sebesar 299999999.9999999. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 15.19M.

Riwayat Harga VNX USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.04962432
Low 24 Jam
$ 0.050642
High 24 Jam

$ 0.04962432
$ 0.050642
$ 0.07466
$ 0.04959196
-0.00%

+2.02%

+2.02%

+2.02%

Riwayat Harga VNX (VNX) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga VNX ke USD adalah $ +0.00100307.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga VNX ke USD adalah $ +0.0010193182.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga VNX ke USD adalah $ +0.0010234397.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga VNX ke USD adalah $ +0.000993393124908436.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00100307+2.02%
30 Days$ +0.0010193182+2.01%
60 Hari$ +0.0010234397+2.02%
90 Hari$ +0.000993393124908436+2.00%

Prediksi Harga untuk VNX

Prediksi Harga VNX (VNX) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target VNX pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga VNX (VNX) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga VNX berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Sumber Daya VNX (VNX)

Situs Web Resmi

Tentang VNX

Berapa nilai VNX saat ini?

VNX saat ini diperdagangkan seharga Rp855.768127971350000, dengan pergerakan harga sebesar 2.02% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.

Apa arah pergerakan VNX hari ini, naik atau turun?

VNX telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem Solana Ecosystem,Arbitrum Ecosystem.

Seberapa populer VNX hari ini?

Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual VNX.

Apa yang membuat VNX berbeda dari aset kripto lainnya?

Sebagai bagian dari kategori Solana Ecosystem,Arbitrum Ecosystem dan dibangun di atas jaringan --, VNX menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.

Berapa jumlah VNX yang beredar di pasar?

Terdapat 14934756.22886707 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tertinggi dan terendah VNX sepanjang masa?

Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp1261.85784832700000, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp838.17310393676200000, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang VNX

Perkembangan Industri Penting VNX (VNX)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-17 12:58:01Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $394,7 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $4,7 juta
01-16 15:51:00Kabar Industri Terkini
Peringkat Arus Masuk/Keluar Modal Spot 24 Jam: ETH Arus Keluar Bersih $182 Juta, AIN Arus Masuk Bersih $9,13 Juta;
01-16 13:11:00Kabar Industri Terkini
ETF Bitcoin Spot AS Mencatat Arus Masuk Bersih $100,2 Juta Kemarin, Menandai Empat Hari Perdagangan Berturut-turut dengan Arus Masuk Bersih
01-15 19:20:45Kabar Industri Terkini
Volume Transaksi Jaringan Ethereum Mencapai 2,6 Juta Kemarin, Menyentuh Rekor Tertinggi Sepanjang Masa
01-15 17:57:11Kabar Industri Terkini
Data: Sekitar 11,6 Juta Token Dihapus pada 2025, Mayoritas Terkonsentrasi di Q4
01-15 16:26:05Kabar Industri Terkini
Korea Selatan Mengesahkan RUU Pelembagaan Sekuritas Token, Memungkinkan Penerbit yang Patuh untuk Langsung Menerbitkan Sekuritas Token melalui Blockchain

