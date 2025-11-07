BursaDEX+
Harga live Axie Infinity hari ini adalah 1.243 USD. Lacak informasi harga aktual AXS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AXS dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Axie Infinity

Harga Axie Infinity(AXS)

Harga Live 1 AXS ke USD:

$1.242
$1.242$1.242
+7.62%1D
USD
Grafik Harga Live Axie Infinity (AXS)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:21:06 (UTC+8)

Informasi Harga Axie Infinity (AXS) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 1.136
$ 1.136$ 1.136
Low 24 Jam
$ 1.256
$ 1.256$ 1.256
High 24 Jam

$ 1.136
$ 1.136$ 1.136

$ 1.256
$ 1.256$ 1.256

$ 165.36907993744018
$ 165.36907993744018$ 165.36907993744018

$ 0.12343134
$ 0.12343134$ 0.12343134

+1.88%

+7.62%

-11.41%

-11.41%

Harga aktual Axie Infinity (AXS) adalah $ 1.243. Selama 24 jam terakhir, AXS diperdagangkan antara low $ 1.136 dan high $ 1.256, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAXS adalah $ 165.36907993744018, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.12343134.

Dalam hal kinerja jangka pendek, AXS telah berubah sebesar +1.88% selama 1 jam terakhir, +7.62% selama 24 jam, dan -11.41% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Axie Infinity (AXS)

No.168

$ 207.53M
$ 207.53M$ 207.53M

$ 1.16M
$ 1.16M$ 1.16M

$ 335.61M
$ 335.61M$ 335.61M

166.96M
166.96M 166.96M

270,000,000
270,000,000 270,000,000

0.01%

2021-03-30 00:00:00

ETH

Kapitalisasi Pasar Axie Infinity saat ini adalah $ 207.53M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.16M. Suplai beredar AXS adalah 166.96M, dan total suplainya sebesar 270000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 335.61M.

Riwayat Harga Axie Infinity (AXS) USD

Pantau perubahan harga Axie Infinity untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.08794+7.62%
30 Days$ -0.904-42.11%
60 Hari$ -1.226-49.66%
90 Hari$ -1.208-49.29%
Perubahan Harga Axie Infinity Hari Ini

Hari ini, AXS tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.08794 (+7.62%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Axie Infinity 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.904 (-42.11%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Axie Infinity 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, AXS terlihat mengalami perubahan $ -1.226 (-49.66%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Axie Infinity 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -1.208 (-49.29%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Axie Infinity (AXS)?

Lihat halaman Riwayat Harga Axie Infinity sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Axie Infinity (AXS)

Axie Infinity is a blockchain-based trading and battling game that is partially owned and operated by its players. AXS is the unique governance token of Axie Infinity, which is used to participate in key governance votes. It will give holders a say in how funds in the Axie Community Treasury are spent. Axie Infinity Shards (AXS) are the glue that binds all Axie community members together. AXS holders will be able to claim rewards if they stake their tokens, play the game, and participate in key governance votes. Players will also be able to earn $ AXS when they play various games within the Axie Infinity Universe and through user-generated content initiatives.

Axie Infinity tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Axie Infinity Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa AXS ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Axie Infinity di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Axie Infinity dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Axie Infinity (USD)

Berapa nilai Axie Infinity (AXS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Axie Infinity (AXS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Axie Infinity.

Cek prediksi harga Axie Infinity sekarang!

Tokenomi Axie Infinity (AXS)

Memahami tokenomi Axie Infinity (AXS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AXS sekarang!

Cara membeli Axie Infinity (AXS)

Ingin mengetahui cara membeli Axie Infinity? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Axie Infinity di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

AXS ke Mata Uang Lokal

1 Axie Infinity(AXS) ke VND
32,709.545
1 Axie Infinity(AXS) ke AUD
A$1.91422
1 Axie Infinity(AXS) ke GBP
0.94468
1 Axie Infinity(AXS) ke EUR
1.06898
1 Axie Infinity(AXS) ke USD
$1.243
1 Axie Infinity(AXS) ke MYR
RM5.19574
1 Axie Infinity(AXS) ke TRY
52.44217
1 Axie Infinity(AXS) ke JPY
¥188.936
1 Axie Infinity(AXS) ke ARS
ARS$1,804.05291
1 Axie Infinity(AXS) ke RUB
100.98132
1 Axie Infinity(AXS) ke INR
110.21681
1 Axie Infinity(AXS) ke IDR
Rp20,716.65838
1 Axie Infinity(AXS) ke PHP
73.24999
1 Axie Infinity(AXS) ke EGP
￡E.58.7939
1 Axie Infinity(AXS) ke BRL
R$6.65005
1 Axie Infinity(AXS) ke CAD
C$1.75263
1 Axie Infinity(AXS) ke BDT
151.65843
1 Axie Infinity(AXS) ke NGN
1,788.47812
1 Axie Infinity(AXS) ke COP
$4,762.44263
1 Axie Infinity(AXS) ke ZAR
R.21.59091
1 Axie Infinity(AXS) ke UAH
52.28058
1 Axie Infinity(AXS) ke TZS
T.Sh.3,054.051
1 Axie Infinity(AXS) ke VES
Bs282.161
1 Axie Infinity(AXS) ke CLP
$1,172.149
1 Axie Infinity(AXS) ke PKR
Rs351.32152
1 Axie Infinity(AXS) ke KZT
653.85529
1 Axie Infinity(AXS) ke THB
฿40.2732
1 Axie Infinity(AXS) ke TWD
NT$38.52057
1 Axie Infinity(AXS) ke AED
د.إ4.56181
1 Axie Infinity(AXS) ke CHF
Fr0.9944
1 Axie Infinity(AXS) ke HKD
HK$9.65811
1 Axie Infinity(AXS) ke AMD
֏475.3232
1 Axie Infinity(AXS) ke MAD
.د.م11.5599
1 Axie Infinity(AXS) ke MXN
$23.08251
1 Axie Infinity(AXS) ke SAR
ريال4.66125
1 Axie Infinity(AXS) ke ETB
Br191.28527
1 Axie Infinity(AXS) ke KES
KSh160.54588
1 Axie Infinity(AXS) ke JOD
د.أ0.881287
1 Axie Infinity(AXS) ke PLN
4.57424
1 Axie Infinity(AXS) ke RON
лв5.4692
1 Axie Infinity(AXS) ke SEK
kr11.89551
1 Axie Infinity(AXS) ke BGN
лв2.10067
1 Axie Infinity(AXS) ke HUF
Ft415.70892
1 Axie Infinity(AXS) ke CZK
26.19001
1 Axie Infinity(AXS) ke KWD
د.ك0.380358
1 Axie Infinity(AXS) ke ILS
4.06461
1 Axie Infinity(AXS) ke BOB
Bs8.5767
1 Axie Infinity(AXS) ke AZN
2.1131
1 Axie Infinity(AXS) ke TJS
SM11.46046
1 Axie Infinity(AXS) ke GEL
3.36853
1 Axie Infinity(AXS) ke AOA
Kz1,139.32137
1 Axie Infinity(AXS) ke BHD
.د.ب0.467368
1 Axie Infinity(AXS) ke BMD
$1.243
1 Axie Infinity(AXS) ke DKK
kr8.02978
1 Axie Infinity(AXS) ke HNL
L32.74062
1 Axie Infinity(AXS) ke MUR
57.178
1 Axie Infinity(AXS) ke NAD
$21.59091
1 Axie Infinity(AXS) ke NOK
kr12.66617
1 Axie Infinity(AXS) ke NZD
$2.20011
1 Axie Infinity(AXS) ke PAB
B/.1.243
1 Axie Infinity(AXS) ke PGK
K5.2206
1 Axie Infinity(AXS) ke QAR
ر.ق4.52452
1 Axie Infinity(AXS) ke RSD
дин.126.18936
1 Axie Infinity(AXS) ke UZS
soʻm14,975.90017
1 Axie Infinity(AXS) ke ALL
L104.22555
1 Axie Infinity(AXS) ke ANG
ƒ2.22497
1 Axie Infinity(AXS) ke AWG
ƒ2.2374
1 Axie Infinity(AXS) ke BBD
$2.486
1 Axie Infinity(AXS) ke BAM
KM2.10067
1 Axie Infinity(AXS) ke BIF
Fr3,665.607
1 Axie Infinity(AXS) ke BND
$1.6159
1 Axie Infinity(AXS) ke BSD
$1.243
1 Axie Infinity(AXS) ke JMD
$199.31505
1 Axie Infinity(AXS) ke KHR
4,991.96258
1 Axie Infinity(AXS) ke KMF
Fr522.06
1 Axie Infinity(AXS) ke LAK
27,021.73859
1 Axie Infinity(AXS) ke LKR
රු378.95341
1 Axie Infinity(AXS) ke MDL
L21.131
1 Axie Infinity(AXS) ke MGA
Ar5,599.0935
1 Axie Infinity(AXS) ke MOP
P9.944
1 Axie Infinity(AXS) ke MVR
19.1422
1 Axie Infinity(AXS) ke MWK
MK2,157.98473
1 Axie Infinity(AXS) ke MZN
MT79.48985
1 Axie Infinity(AXS) ke NPR
रु176.1331
1 Axie Infinity(AXS) ke PYG
8,815.356
1 Axie Infinity(AXS) ke RWF
Fr1,803.593
1 Axie Infinity(AXS) ke SBD
$10.22989
1 Axie Infinity(AXS) ke SCR
17.93649
1 Axie Infinity(AXS) ke SRD
$47.8555
1 Axie Infinity(AXS) ke SVC
$10.86382
1 Axie Infinity(AXS) ke SZL
L21.57848
1 Axie Infinity(AXS) ke TMT
m4.3505
1 Axie Infinity(AXS) ke TND
د.ت3.678037
1 Axie Infinity(AXS) ke TTD
$8.41511
1 Axie Infinity(AXS) ke UGX
Sh4,345.528
1 Axie Infinity(AXS) ke XAF
Fr706.024
1 Axie Infinity(AXS) ke XCD
$3.3561
1 Axie Infinity(AXS) ke XOF
Fr706.024
1 Axie Infinity(AXS) ke XPF
Fr128.029
1 Axie Infinity(AXS) ke BWP
P16.71835
1 Axie Infinity(AXS) ke BZD
$2.49843
1 Axie Infinity(AXS) ke CVE
$119.12912
1 Axie Infinity(AXS) ke DJF
Fr220.011
1 Axie Infinity(AXS) ke DOP
$79.93733
1 Axie Infinity(AXS) ke DZD
د.ج162.28608
1 Axie Infinity(AXS) ke FJD
$2.83404
1 Axie Infinity(AXS) ke GNF
Fr10,807.885
1 Axie Infinity(AXS) ke GTQ
Q9.52138
1 Axie Infinity(AXS) ke GYD
$259.98588
1 Axie Infinity(AXS) ke ISK
kr156.618

Sumber Daya Axie Infinity

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Axie Infinity, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Axie Infinity
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Axie Infinity

Berapa nilai Axie Infinity (AXS) hari ini?
Harga live AXS dalam USD adalah 1.243 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga AXS ke USD saat ini?
Harga AXS ke USD saat ini adalah $ 1.243. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Axie Infinity?
Kapitalisasi pasar AXS adalah $ 207.53M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar AXS?
Suplai beredar AXS adalah 166.96M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) AXS?
AXS mencapai harga ATH sebesar 165.36907993744018 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) AXS?
AXS mencapai harga ATL 0.12343134 USD.
Berapa volume perdagangan AXS?
Volume perdagangan 24 jam live AXS adalah $ 1.16M USD.
Akankah harga AXS naik lebih tinggi tahun ini?
AXS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AXS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:21:06 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator AXS ke USD

Jumlah

AXS
AXS
USD
USD

1 AXS = 1.243 USD

Perdagangkan AXS

AXS/USDT
$1.242
$1.242$1.242
+7.53%

