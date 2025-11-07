Apa yang dimaksud dengan Axie Infinity (AXS)

Axie Infinity is a blockchain-based trading and battling game that is partially owned and operated by its players. AXS is the unique governance token of Axie Infinity, which is used to participate in key governance votes. It will give holders a say in how funds in the Axie Community Treasury are spent. Axie Infinity Shards (AXS) are the glue that binds all Axie community members together. AXS holders will be able to claim rewards if they stake their tokens, play the game, and participate in key governance votes. Players will also be able to earn $ AXS when they play various games within the Axie Infinity Universe and through user-generated content initiatives.

Prediksi Harga Axie Infinity (USD)

Berapa nilai Axie Infinity (AXS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Axie Infinity (AXS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Axie Infinity.

Tokenomi Axie Infinity (AXS)

Memahami tokenomi Axie Infinity (AXS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AXS sekarang!

Sumber Daya Axie Infinity

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Axie Infinity, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Axie Infinity Berapa nilai Axie Infinity (AXS) hari ini? Harga live AXS dalam USD adalah 1.243 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga AXS ke USD saat ini? $ 1.243 . Cobalah Harga AXS ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Axie Infinity? Kapitalisasi pasar AXS adalah $ 207.53M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar AXS? Suplai beredar AXS adalah 166.96M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) AXS? AXS mencapai harga ATH sebesar 165.36907993744018 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) AXS? AXS mencapai harga ATL 0.12343134 USD . Berapa volume perdagangan AXS? Volume perdagangan 24 jam live AXS adalah $ 1.16M USD . Akankah harga AXS naik lebih tinggi tahun ini? AXS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AXS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

