Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga WAVE % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga WAVE untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga WAVE (WAV) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, WAVE berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000234 pada tahun 2025. Prediksi Harga WAVE (WAV) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, WAVE berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000245 pada tahun 2026. Prediksi Harga WAVE (WAV) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan WAV pada tahun 2027 adalah $ 0.000258 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga WAVE (WAV) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan WAV pada tahun 2028 adalah $ 0.000270 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga WAVE (WAV) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target WAV pada tahun 2029 adalah $ 0.000284 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga WAVE (WAV) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target WAV pada tahun 2030 adalah $ 0.000298 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga WAVE (WAV) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga WAVE berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000486. Prediksi Harga WAVE (WAV) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga WAVE berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000792. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000234 0.00%

2026 $ 0.000245 5.00%

2027 $ 0.000258 10.25%

2028 $ 0.000270 15.76%

2029 $ 0.000284 21.55%

2030 $ 0.000298 27.63%

2031 $ 0.000313 34.01%

2032 $ 0.000329 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.000345 47.75%

2034 $ 0.000363 55.13%

2035 $ 0.000381 62.89%

2036 $ 0.000400 71.03%

2037 $ 0.000420 79.59%

2038 $ 0.000441 88.56%

2039 $ 0.000463 97.99%

2040 $ 0.000486 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga WAVE Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 9, 2025(Hari ini) $ 0.000234 0.00%

November 10, 2025(Besok) $ 0.000234 0.01%

November 16, 2025(Minggu Ini) $ 0.000234 0.10%

December 9, 2025(30 Days) $ 0.000234 0.41% Prediksi Harga WAVE (WAV) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk WAV pada November 9, 2025(Hari ini) , adalah $0.000234 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga WAVE (WAV) Besok Untuk November 10, 2025(Besok), prediksi harga untuk WAV, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.000234 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga WAVE (WAV) Minggu Ini Pada November 16, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk WAV, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.000234 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga WAVE (WAV) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk WAV adalah $0.000234 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga WAVE Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 75.52K$ 75.52K $ 75.52K Suplai Peredaran 322.68M 322.68M 322.68M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga WAV terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar WAV adalah 322.68M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 75.52K. Lihat Harga WAV Live

Harga Lampau WAVE Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live WAVE, harga WAVE saat ini adalah 0.000234USD. Suplai WAVE(WAV) yang beredar adalah 322.68M WAV , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $75,516 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 1.74% $ 0 $ 0.000232 $ 0.000223

7 Hari -7.62% $ -0.000017 $ 0.000400 $ 0.000195

30 Days -40.99% $ -0.000095 $ 0.000400 $ 0.000195 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, WAVE telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 1.74% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, WAVE trading pada harga tertinggi $0.000400 dan terendah $0.000195 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -7.62% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut WAV di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, WAVE telah mengalami perubahan -40.99% , mencerminkan sekitar $-0.000095 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa WAV dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga WAVE (WAV )? Modul Prediksi Harga WAVE adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga WAV di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap WAVE pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan WAV, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga WAVE. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan WAV. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum WAV untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan WAVE.

Mengapa Prediksi Harga WAV Penting?

Prediksi Harga WAV sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

