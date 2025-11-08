Harga WAVE Hari Ini

Harga live WAVE (WAV) hari ini adalah --, dengan perubahan 7.89% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WAV ke USD saat ini adalah -- per WAV.

WAVE saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 71,804, dengan suplai yang beredar 322.68M WAV. Selama 24 jam terakhir, WAV diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.02539264, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, WAV bergerak +2.08% dalam satu jam terakhir dan -12.63% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar WAVE (WAV)

Kapitalisasi Pasar $ 71.80K$ 71.80K $ 71.80K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 222.52K$ 222.52K $ 222.52K Suplai Peredaran 322.68M 322.68M 322.68M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

