Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Wrapped CORE % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Wrapped CORE untuk Tahun 2026–2050 (USD) Prediksi Harga Wrapped CORE (WCORE) untuk 2026 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Wrapped CORE kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.122577 pada tahun 2026. Prediksi Harga Wrapped CORE (WCORE) untuk 2027 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Wrapped CORE kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.128705 pada tahun 2027. Prediksi Harga Wrapped CORE (WCORE) untuk 2028 (Dalam 2 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, WCORE diproyeksikan mencapai $ 0.135141 pada tahun 2028, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Wrapped CORE (WCORE) untuk 2029 (Dalam 3 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, WCORE diproyeksikan mencapai $ 0.141898 pada tahun 2029, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Wrapped CORE (WCORE) untuk 2030 (Dalam 4 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga di atas, harga target WCORE pada tahun 2030 adalah $ 0.148993 dengan estimasi tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Wrapped CORE (WCORE) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun) Pada tahun 2040, harga Wrapped CORE berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar97.99%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.242694. Prediksi Harga Wrapped CORE (WCORE) untuk Tahun 2050 (Dalam 24 Tahun) Pada tahun 2050, harga Wrapped CORE berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar222.51%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.395323. Tahun Harga Pertumbuhan 2026 $ 0.122577 0.00%

2027 $ 0.128705 5.00%

2028 $ 0.135141 10.25%

2029 $ 0.141898 15.76%

2030 $ 0.148993 21.55%

2031 $ 0.156442 27.63%

2032 $ 0.164264 34.01%

2033 $ 0.172478 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2034 $ 0.181102 47.75%

2035 $ 0.190157 55.13%

2036 $ 0.199665 62.89%

2037 $ 0.209648 71.03%

2038 $ 0.220130 79.59%

2039 $ 0.231137 88.56%

2040 $ 0.242694 97.99%

2050 $ 0.395323 222.51% Prediksi Harga Wrapped CORE Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan January 13, 2026(Hari ini) $ 0.122577 0.00%

January 14, 2026(Besok) $ 0.122593 0.01%

January 20, 2026(Minggu Ini) $ 0.122694 0.10%

February 12, 2026(30 Days) $ 0.123080 0.41% Prediksi Harga Wrapped CORE (WCORE) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk WCORE pada January 13, 2026(Hari ini) , adalah $0.122577 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Wrapped CORE (WCORE) Besok Untuk January 14, 2026(Besok), prediksi harga untuk WCORE, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.122593 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Wrapped CORE (WCORE) Minggu Ini Pada January 20, 2026(Minggu Ini), prediksi harga untuk WCORE, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.122694 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Wrapped CORE (WCORE) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk WCORE adalah $0.123080 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Wrapped CORE Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 26.56M$ 26.56M $ 26.56M Suplai Peredaran 216.70M 216.70M 216.70M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga WCORE terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar WCORE adalah 216.70M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 26.56M. Lihat Harga WCORE Live

Harga Lampau Wrapped CORE Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Wrapped CORE, harga Wrapped CORE saat ini adalah 0.122577USD. Suplai Wrapped CORE(WCORE) yang beredar adalah 216.70M WCORE , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $26,562,656 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -2.00% $ -0.002513 $ 0.125332 $ 0.120558

7 Hari -7.99% $ -0.009801 $ 0.157284 $ 0.120782

30 Days -21.37% $ -0.026197 $ 0.157284 $ 0.120782 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Wrapped CORE telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.002513 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -2.00% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Wrapped CORE trading pada harga tertinggi $0.157284 dan terendah $0.120782 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -7.99% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut WCORE di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Wrapped CORE telah mengalami perubahan -21.37% , mencerminkan sekitar $-0.026197 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa WCORE dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Wrapped CORE (WCORE )? Modul Prediksi Harga Wrapped CORE adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga WCORE di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Wrapped CORE pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan WCORE, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Wrapped CORE. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan WCORE. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum WCORE untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Wrapped CORE.

Mengapa Prediksi Harga WCORE Penting?

Prediksi Harga WCORE sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

