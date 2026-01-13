Harga Wrapped CORE Hari Ini

Harga live Wrapped CORE (WCORE) hari ini adalah $ 0.121658, dengan perubahan 2.57% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WCORE ke USD saat ini adalah $ 0.121658 per WCORE.

Wrapped CORE saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 26,363,355, dengan suplai yang beredar 216.70M WCORE. Selama 24 jam terakhir, WCORE diperdagangkan antara $ 0.120558 (low) dan $ 0.125332 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 4.09, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.089024.

Dalam kinerja jangka pendek, WCORE bergerak -0.07% dalam satu jam terakhir dan -7.09% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Wrapped CORE (WCORE)

Kapitalisasi Pasar $ 26.36M$ 26.36M $ 26.36M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 26.36M$ 26.36M $ 26.36M Suplai Peredaran 216.70M 216.70M 216.70M Total Suplai 216,701,282.005435 216,701,282.005435 216,701,282.005435

Kapitalisasi Pasar Wrapped CORE saat ini adalah $ 26.36M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WCORE adalah 216.70M, dan total suplainya sebesar 216701282.005435. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 26.36M.