BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live SQUID MEME hari ini adalah 44.8569 USD. Lacak informasi harga aktual GAME ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GAME dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live SQUID MEME hari ini adalah 44.8569 USD. Lacak informasi harga aktual GAME ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GAME dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang GAME

Info Harga GAME

Penjelasan GAME

Situs Web Resmi GAME

Tokenomi GAME

Prakiraan Harga GAME

Riwayat GAME

Panduan Membeli GAME

Konverter GAME ke Mata Uang Fiat

Spot GAME

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo SQUID MEME

Harga SQUID MEME(GAME)

Harga Live 1 GAME ke USD:

$44.8602
$44.8602$44.8602
+0.47%1D
USD
Grafik Harga Live SQUID MEME (GAME)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:44:05 (UTC+8)

Informasi Harga SQUID MEME (GAME) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 44.6274
$ 44.6274$ 44.6274
Low 24 Jam
$ 46.7059
$ 46.7059$ 46.7059
High 24 Jam

$ 44.6274
$ 44.6274$ 44.6274

$ 46.7059
$ 46.7059$ 46.7059

--
----

--
----

-1.02%

+0.47%

-0.17%

-0.17%

Harga aktual SQUID MEME (GAME) adalah $ 44.8569. Selama 24 jam terakhir, GAME diperdagangkan antara low $ 44.6274 dan high $ 46.7059, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highGAME adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, GAME telah berubah sebesar -1.02% selama 1 jam terakhir, +0.47% selama 24 jam, dan -0.17% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar SQUID MEME (GAME)

--
----

$ 37.10K
$ 37.10K$ 37.10K

$ 20.45B
$ 20.45B$ 20.45B

--
----

456,000,000
456,000,000 456,000,000

TONCOIN

Kapitalisasi Pasar SQUID MEME saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 37.10K. Suplai beredar GAME adalah --, dan total suplainya sebesar 456000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 20.45B.

Riwayat Harga SQUID MEME (GAME) USD

Pantau perubahan harga SQUID MEME untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.209857+0.47%
30 Days$ +8.5783+23.64%
60 Hari$ +14.7186+48.83%
90 Hari$ +18.0946+67.61%
Perubahan Harga SQUID MEME Hari Ini

Hari ini, GAME tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.209857 (+0.47%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga SQUID MEME 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +8.5783 (+23.64%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga SQUID MEME 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, GAME terlihat mengalami perubahan $ +14.7186 (+48.83%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga SQUID MEME 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +18.0946 (+67.61%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari SQUID MEME (GAME)?

Lihat halaman Riwayat Harga SQUID MEME sekarang.

Apa yang dimaksud dengan SQUID MEME (GAME)

Squid Meme is a fast-growing meme inspired by Squid Game series. Users can earn SMEME and TON by playing game within SquidMeme miniapp.

SQUID MEME tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi SQUID MEME Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa GAME ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang SQUID MEME di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli SQUID MEME dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga SQUID MEME (USD)

Berapa nilai SQUID MEME (GAME) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda SQUID MEME (GAME) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk SQUID MEME.

Cek prediksi harga SQUID MEME sekarang!

Tokenomi SQUID MEME (GAME)

Memahami tokenomi SQUID MEME (GAME) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GAME sekarang!

Cara membeli SQUID MEME (GAME)

Ingin mengetahui cara membeli SQUID MEME? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli SQUID MEME di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

GAME ke Mata Uang Lokal

1 SQUID MEME(GAME) ke VND
1,180,409.3235
1 SQUID MEME(GAME) ke AUD
A$69.079626
1 SQUID MEME(GAME) ke GBP
34.091244
1 SQUID MEME(GAME) ke EUR
38.576934
1 SQUID MEME(GAME) ke USD
$44.8569
1 SQUID MEME(GAME) ke MYR
RM187.053273
1 SQUID MEME(GAME) ke TRY
1,892.96118
1 SQUID MEME(GAME) ke JPY
¥6,863.1057
1 SQUID MEME(GAME) ke ARS
ARS$65,103.958953
1 SQUID MEME(GAME) ke RUB
3,644.623125
1 SQUID MEME(GAME) ke INR
3,977.461323
1 SQUID MEME(GAME) ke IDR
Rp747,614.700954
1 SQUID MEME(GAME) ke PHP
2,647.454238
1 SQUID MEME(GAME) ke EGP
￡E.2,121.282801
1 SQUID MEME(GAME) ke BRL
R$239.984415
1 SQUID MEME(GAME) ke CAD
C$63.248229
1 SQUID MEME(GAME) ke BDT
5,472.990369
1 SQUID MEME(GAME) ke NGN
64,541.901996
1 SQUID MEME(GAME) ke COP
$171,865.175229
1 SQUID MEME(GAME) ke ZAR
R.779.164353
1 SQUID MEME(GAME) ke UAH
1,886.681214
1 SQUID MEME(GAME) ke TZS
T.Sh.110,213.4033
1 SQUID MEME(GAME) ke VES
Bs10,182.5163
1 SQUID MEME(GAME) ke CLP
$42,300.0567
1 SQUID MEME(GAME) ke PKR
Rs12,678.354216
1 SQUID MEME(GAME) ke KZT
23,596.075107
1 SQUID MEME(GAME) ke THB
฿1,452.466422
1 SQUID MEME(GAME) ke TWD
NT$1,389.666762
1 SQUID MEME(GAME) ke AED
د.إ164.624823
1 SQUID MEME(GAME) ke CHF
Fr35.88552
1 SQUID MEME(GAME) ke HKD
HK$348.538113
1 SQUID MEME(GAME) ke AMD
֏17,153.27856
1 SQUID MEME(GAME) ke MAD
.د.م417.16917
1 SQUID MEME(GAME) ke MXN
$833.441202
1 SQUID MEME(GAME) ke SAR
ريال168.213375
1 SQUID MEME(GAME) ke ETB
Br6,903.028341
1 SQUID MEME(GAME) ke KES
KSh5,792.820066
1 SQUID MEME(GAME) ke JOD
د.أ31.8035421
1 SQUID MEME(GAME) ke PLN
165.073392
1 SQUID MEME(GAME) ke RON
лв197.37036
1 SQUID MEME(GAME) ke SEK
kr429.280533
1 SQUID MEME(GAME) ke BGN
лв75.808161
1 SQUID MEME(GAME) ke HUF
Ft15,017.192982
1 SQUID MEME(GAME) ke CZK
946.032021
1 SQUID MEME(GAME) ke KWD
د.ك13.7262114
1 SQUID MEME(GAME) ke ILS
146.682063
1 SQUID MEME(GAME) ke BOB
Bs309.51261
1 SQUID MEME(GAME) ke AZN
76.25673
1 SQUID MEME(GAME) ke TJS
SM413.580618
1 SQUID MEME(GAME) ke GEL
121.562199
1 SQUID MEME(GAME) ke AOA
Kz41,115.385971
1 SQUID MEME(GAME) ke BHD
.د.ب16.9110513
1 SQUID MEME(GAME) ke BMD
$44.8569
1 SQUID MEME(GAME) ke DKK
kr290.224143
1 SQUID MEME(GAME) ke HNL
L1,181.530746
1 SQUID MEME(GAME) ke MUR
2,060.725986
1 SQUID MEME(GAME) ke NAD
$779.164353
1 SQUID MEME(GAME) ke NOK
kr457.091811
1 SQUID MEME(GAME) ke NZD
$79.396713
1 SQUID MEME(GAME) ke PAB
B/.44.8569
1 SQUID MEME(GAME) ke PGK
K188.39898
1 SQUID MEME(GAME) ke QAR
ر.ق163.279116
1 SQUID MEME(GAME) ke RSD
дин.4,556.115333
1 SQUID MEME(GAME) ke UZS
soʻm540,444.454011
1 SQUID MEME(GAME) ke ALL
L3,761.251065
1 SQUID MEME(GAME) ke ANG
ƒ80.293851
1 SQUID MEME(GAME) ke AWG
ƒ80.74242
1 SQUID MEME(GAME) ke BBD
$89.7138
1 SQUID MEME(GAME) ke BAM
KM75.808161
1 SQUID MEME(GAME) ke BIF
Fr132,282.9981
1 SQUID MEME(GAME) ke BND
$58.31397
1 SQUID MEME(GAME) ke BSD
$44.8569
1 SQUID MEME(GAME) ke JMD
$7,192.803915
1 SQUID MEME(GAME) ke KHR
180,148.001814
1 SQUID MEME(GAME) ke KMF
Fr18,839.898
1 SQUID MEME(GAME) ke LAK
975,149.980497
1 SQUID MEME(GAME) ke LKR
රු13,675.523103
1 SQUID MEME(GAME) ke MDL
L762.5673
1 SQUID MEME(GAME) ke MGA
Ar202,057.90605
1 SQUID MEME(GAME) ke MOP
P358.8552
1 SQUID MEME(GAME) ke MVR
690.79626
1 SQUID MEME(GAME) ke MWK
MK77,876.512659
1 SQUID MEME(GAME) ke MZN
MT2,868.598755
1 SQUID MEME(GAME) ke NPR
रु6,356.22273
1 SQUID MEME(GAME) ke PYG
318,125.1348
1 SQUID MEME(GAME) ke RWF
Fr65,087.3619
1 SQUID MEME(GAME) ke SBD
$369.172287
1 SQUID MEME(GAME) ke SCR
627.9966
1 SQUID MEME(GAME) ke SRD
$1,726.99065
1 SQUID MEME(GAME) ke SVC
$392.049306
1 SQUID MEME(GAME) ke SZL
L778.715784
1 SQUID MEME(GAME) ke TMT
m156.99915
1 SQUID MEME(GAME) ke TND
د.ت132.7315671
1 SQUID MEME(GAME) ke TTD
$303.681213
1 SQUID MEME(GAME) ke UGX
Sh156,819.7224
1 SQUID MEME(GAME) ke XAF
Fr25,478.7192
1 SQUID MEME(GAME) ke XCD
$121.11363
1 SQUID MEME(GAME) ke XOF
Fr25,478.7192
1 SQUID MEME(GAME) ke XPF
Fr4,620.2607
1 SQUID MEME(GAME) ke BWP
P603.325305
1 SQUID MEME(GAME) ke BZD
$90.162369
1 SQUID MEME(GAME) ke CVE
$4,299.085296
1 SQUID MEME(GAME) ke DJF
Fr7,939.6713
1 SQUID MEME(GAME) ke DOP
$2,884.747239
1 SQUID MEME(GAME) ke DZD
د.ج5,852.928312
1 SQUID MEME(GAME) ke FJD
$102.273732
1 SQUID MEME(GAME) ke GNF
Fr390,030.7455
1 SQUID MEME(GAME) ke GTQ
Q343.603854
1 SQUID MEME(GAME) ke GYD
$9,382.269204
1 SQUID MEME(GAME) ke ISK
kr5,651.9694

Sumber Daya SQUID MEME

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai SQUID MEME, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi SQUID MEME
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang SQUID MEME

Berapa nilai SQUID MEME (GAME) hari ini?
Harga live GAME dalam USD adalah 44.8569 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga GAME ke USD saat ini?
Harga GAME ke USD saat ini adalah $ 44.8569. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar SQUID MEME?
Kapitalisasi pasar GAME adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar GAME?
Suplai beredar GAME adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) GAME?
GAME mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) GAME?
GAME mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan GAME?
Volume perdagangan 24 jam live GAME adalah $ 37.10K USD.
Akankah harga GAME naik lebih tinggi tahun ini?
GAME mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GAME untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:44:05 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting SQUID MEME (GAME)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator GAME ke USD

Jumlah

GAME
GAME
USD
USD

1 GAME = 44.8569 USD

Perdagangkan GAME

GAME/USDT
$44.8602
$44.8602$44.8602
+0.44%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,065.56
$101,065.56$101,065.56

-0.92%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,293.78
$3,293.78$3,293.78

-0.18%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.41
$155.41$155.41

-0.32%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0180
$1.0180$1.0180

+18.64%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,065.56
$101,065.56$101,065.56

-0.92%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,293.78
$3,293.78$3,293.78

-0.18%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2034
$2.2034$2.2034

-1.39%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.41
$155.41$155.41

-0.32%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0043
$1.0043$1.0043

-1.16%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$29.79
$29.79$29.79

+98.60%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0810
$0.0810$0.0810

+62.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.013333
$0.013333$0.013333

+1,233.30%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.009240
$0.009240$0.009240

+332.98%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.354
$4.354$4.354

+335.40%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0810
$0.0810$0.0810

+62.00%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00001720
$0.00001720$0.00001720

+59.70%