Prediksi Harga Wrapped IOTA (WIOTA) (USD)

Dapatkan prediksi harga Wrapped IOTA untuk tahun 2027, 2028, 2029, 2030, dan seterusnya. Prediksikan besarnya pertumbuhan WIOTA dalam lima tahun ke depan atau lebih dengan prakiraan instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Wrapped IOTA % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Wrapped IOTA untuk Tahun 2026–2050 (USD) Prediksi Harga Wrapped IOTA (WIOTA) untuk 2026 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Wrapped IOTA kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.095889 pada tahun 2026. Prediksi Harga Wrapped IOTA (WIOTA) untuk 2027 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Wrapped IOTA kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.100683 pada tahun 2027. Prediksi Harga Wrapped IOTA (WIOTA) untuk 2028 (Dalam 2 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, WIOTA diproyeksikan mencapai $ 0.105717 pada tahun 2028, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Wrapped IOTA (WIOTA) untuk 2029 (Dalam 3 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, WIOTA diproyeksikan mencapai $ 0.111003 pada tahun 2029, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Wrapped IOTA (WIOTA) untuk 2030 (Dalam 4 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga di atas, harga target WIOTA pada tahun 2030 adalah $ 0.116553 dengan estimasi tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Wrapped IOTA (WIOTA) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun) Pada tahun 2040, harga Wrapped IOTA berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar97.99%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.189853. Prediksi Harga Wrapped IOTA (WIOTA) untuk Tahun 2050 (Dalam 24 Tahun) Pada tahun 2050, harga Wrapped IOTA berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar222.51%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.309251. Tahun Harga Pertumbuhan 2026 $ 0.095889 0.00%

February 12, 2026(30 Days) $ 0.096283 0.41% Prediksi Harga Wrapped IOTA (WIOTA) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk WIOTA pada January 13, 2026(Hari ini) , adalah $0.095889 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Wrapped IOTA (WIOTA) Besok Untuk January 14, 2026(Besok), prediksi harga untuk WIOTA, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.095902 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Wrapped IOTA (WIOTA) Minggu Ini Pada January 20, 2026(Minggu Ini), prediksi harga untuk WIOTA, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.095980 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Wrapped IOTA (WIOTA) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk WIOTA adalah $0.096283 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Wrapped IOTA Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 1.51M Suplai Peredaran 15.78M Volume (24 Jam) ---- -- Harga WIOTA terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar WIOTA adalah 15.78M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 1.51M.

Harga Lampau Wrapped IOTA Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Wrapped IOTA, harga Wrapped IOTA saat ini adalah 0.095889USD. Suplai Wrapped IOTA(WIOTA) yang beredar adalah 15.78M WIOTA , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $1,510,597 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -4.73% $ -0.004768 $ 0.100657 $ 0.094631

7 Hari -15.54% $ -0.014906 $ 0.116509 $ 0.094785

30 Days -3.44% $ -0.003306 $ 0.116509 $ 0.094785 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Wrapped IOTA telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.004768 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -4.73% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Wrapped IOTA trading pada harga tertinggi $0.116509 dan terendah $0.094785 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -15.54% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut WIOTA di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Wrapped IOTA telah mengalami perubahan -3.44% , mencerminkan sekitar $-0.003306 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa WIOTA dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Wrapped IOTA (WIOTA )? Modul Prediksi Harga Wrapped IOTA adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga WIOTA di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Wrapped IOTA pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan WIOTA, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Wrapped IOTA. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan WIOTA. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum WIOTA untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Wrapped IOTA.

Mengapa Prediksi Harga WIOTA Penting?

Prediksi Harga WIOTA sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi WIOTA sekarang? Menurut prediksi Anda, WIOTA akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga WIOTA bulan depan? Menurut alat prediksi harga Wrapped IOTA (WIOTA), prakiraan harga WIOTA akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 WIOTA pada tahun 2027 ? Harga saat ini untuk 1 Wrapped IOTA (WIOTA) adalah -- . Berdasarkan model prediksi di atas, WIOTA diperkirakan naik sebesar 0.00% , sehingga mencapai -- pada tahun 2027. Berapa prakiraan harga WIOTA di tahun 2028? Wrapped IOTA (WIOTA) diproyeksikan tumbuh sebesar 0.00% setiap tahun, sehingga mencapai harga -- per WIOTA pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga WIOTA di tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Wrapped IOTA (WIOTA) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa estimasi target harga WIOTA di tahun 2030? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Wrapped IOTA (WIOTA) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2030. Berapa harga 1 WIOTA pada tahun 2030? Harga 1 Wrapped IOTA (WIOTA) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, WIOTA akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga WIOTA untuk tahun 2040? Wrapped IOTA (WIOTA) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 WIOTA pada tahun 2040. Daftar Sekarang