Harga Wrapped IOTA Hari Ini

Harga live Wrapped IOTA (WIOTA) hari ini adalah $ 0.09591, dengan perubahan 3.64% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WIOTA ke USD saat ini adalah $ 0.09591 per WIOTA.

Wrapped IOTA saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 1,512,979, dengan suplai yang beredar 15.78M WIOTA. Selama 24 jam terakhir, WIOTA diperdagangkan antara $ 0.094631 (low) dan $ 0.101114 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.602174, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.079121.

Dalam kinerja jangka pendek, WIOTA bergerak +0.93% dalam satu jam terakhir dan -15.76% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Wrapped IOTA (WIOTA)

Kapitalisasi Pasar $ 1.51M$ 1.51M $ 1.51M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.51M$ 1.51M $ 1.51M Suplai Peredaran 15.78M 15.78M 15.78M Total Suplai 15,775,030.17893671 15,775,030.17893671 15,775,030.17893671

