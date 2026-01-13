Harga VOOI Hari Ini

Harga live VOOI (VOOI) hari ini adalah $ 0.01502, dengan perubahan 5.41% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi VOOI ke USD saat ini adalah $ 0.01502 per VOOI.

VOOI saat ini berada di peringkat #1397 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 3.67M, dengan suplai yang beredar 244.21M VOOI. Selama 24 jam terakhir, VOOI diperdagangkan antara $ 0.01469 (low) dan $ 0.0203 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.20353749608174407, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.014058813387254713.

Dalam kinerja jangka pendek, VOOI bergerak -8.53% dalam satu jam terakhir dan -19.68% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 311.71K.

Informasi Pasar VOOI (VOOI)

Peringkat No.1397 Kapitalisasi Pasar $ 3.67M$ 3.67M $ 3.67M Volume (24 Jam) $ 311.71K$ 311.71K $ 311.71K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 15.02M$ 15.02M $ 15.02M Suplai Peredaran 244.21M 244.21M 244.21M Suplai Maks. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Total Suplai 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tingkat Peredaran 24.42% Blockchain Publik ETH

