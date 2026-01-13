Prediksi Harga VOOI (VOOI) (USD)

Dapatkan prediksi harga VOOI untuk tahun 2027, 2028, 2029, 2030, dan seterusnya. Prediksikan besarnya pertumbuhan VOOI dalam lima tahun ke depan atau lebih dengan prakiraan instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli VOOI

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga VOOI % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.01531 $0.01531 $0.01531 -3.58% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga VOOI untuk Tahun 2026–2050 (USD) Prediksi Harga VOOI (VOOI) untuk 2026 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, VOOI kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.01531 pada tahun 2026. Prediksi Harga VOOI (VOOI) untuk 2027 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, VOOI kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.016075 pada tahun 2027. Prediksi Harga VOOI (VOOI) untuk 2028 (Dalam 2 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, VOOI diproyeksikan mencapai $ 0.016879 pada tahun 2028, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga VOOI (VOOI) untuk 2029 (Dalam 3 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, VOOI diproyeksikan mencapai $ 0.017723 pada tahun 2029, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga VOOI (VOOI) untuk 2030 (Dalam 4 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga di atas, harga target VOOI pada tahun 2030 adalah $ 0.018609 dengan estimasi tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga VOOI (VOOI) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun) Pada tahun 2040, harga VOOI berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar97.99%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.030312. Prediksi Harga VOOI (VOOI) untuk Tahun 2050 (Dalam 24 Tahun) Pada tahun 2050, harga VOOI berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar222.51%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.049376. Tahun Harga Pertumbuhan 2026 $ 0.01531 0.00%

2027 $ 0.016075 5.00%

2028 $ 0.016879 10.25%

2029 $ 0.017723 15.76%

2030 $ 0.018609 21.55%

2031 $ 0.019539 27.63%

2032 $ 0.020516 34.01%

2033 $ 0.021542 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2034 $ 0.022619 47.75%

2035 $ 0.023750 55.13%

2036 $ 0.024938 62.89%

2037 $ 0.026185 71.03%

2038 $ 0.027494 79.59%

2039 $ 0.028869 88.56%

2040 $ 0.030312 97.99%

2050 $ 0.049376 222.51% Prediksi Harga VOOI Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan January 13, 2026(Hari ini) $ 0.01531 0.00%

January 14, 2026(Besok) $ 0.015312 0.01%

January 20, 2026(Minggu Ini) $ 0.015324 0.10%

February 12, 2026(30 Days) $ 0.015372 0.41% Prediksi Harga VOOI (VOOI) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk VOOI pada January 13, 2026(Hari ini) , adalah $0.01531 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga VOOI (VOOI) Besok Untuk January 14, 2026(Besok), prediksi harga untuk VOOI, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.015312 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga VOOI (VOOI) Minggu Ini Pada January 20, 2026(Minggu Ini), prediksi harga untuk VOOI, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.015324 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga VOOI (VOOI) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk VOOI adalah $0.015372 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga VOOI Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.01531$ 0.01531 $ 0.01531 Perubahan Harga (24 Jam) -3.58% Kap. Pasar $ 3.74M$ 3.74M $ 3.74M Suplai Peredaran 244.21M 244.21M 244.21M Volume (24 Jam) $ 226.67K$ 226.67K $ 226.67K Volume (24 Jam) -- Harga VOOI terbaru adalah $ 0.01531. Perubahan 24 jamnya sebesar -3.58%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 226.67K. Selanjutnya, suplai beredar VOOI adalah 244.21M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 3.74M. Lihat Harga VOOI Live

Cara Membeli VOOI (VOOI) Mencoba untuk membeli VOOI? Anda sekarang dapat membeli VOOI melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli VOOI dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli VOOI Sekarang

Harga Lampau VOOI Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live VOOI, harga VOOI saat ini adalah 0.01531USD. Suplai VOOI(VOOI) yang beredar adalah 0.00 VOOI , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $3.74M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.14% $ -0.002690 $ 0.0203 $ 0.01469

7 Hari -0.18% $ -0.003589 $ 0.02506 $ 0.01402

30 Days -0.69% $ -0.03468 $ 0.1485 $ 0.01402 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, VOOI telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.002690 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -0.14% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, VOOI trading pada harga tertinggi $0.02506 dan terendah $0.01402 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.18% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut VOOI di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, VOOI telah mengalami perubahan -0.69% , mencerminkan sekitar $-0.03468 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa VOOI dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga VOOI lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga VOOI Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga VOOI (VOOI )? Modul Prediksi Harga VOOI adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga VOOI di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap VOOI pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan VOOI, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga VOOI. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan VOOI. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum VOOI untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan VOOI.

Mengapa Prediksi Harga VOOI Penting?

Prediksi Harga VOOI sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi VOOI sekarang? Menurut prediksi Anda, VOOI akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga VOOI bulan depan? Menurut alat prediksi harga VOOI (VOOI), prakiraan harga VOOI akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 VOOI pada tahun 2027 ? Harga saat ini untuk 1 VOOI (VOOI) adalah $0.01531 . Berdasarkan model prediksi di atas, VOOI diperkirakan naik sebesar 0.00% , sehingga mencapai -- pada tahun 2027. Berapa prakiraan harga VOOI di tahun 2028? VOOI (VOOI) diproyeksikan tumbuh sebesar 0.00% setiap tahun, sehingga mencapai harga -- per VOOI pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga VOOI di tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, VOOI (VOOI) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa estimasi target harga VOOI di tahun 2030? Berdasarkan input prediksi harga Anda, VOOI (VOOI) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga VOOI untuk tahun 2040? VOOI (VOOI) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 VOOI pada tahun 2040. Daftar Sekarang